Μεγάλη φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ, στις γαλλικές Άλπεις.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο απομακρύνθηκαν άμεσα, ενώ δεν σημειώθηκαν τραυματίες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 19:00 (σ.σ. τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes», ανακοίνωσε η νομαρχία της Σαβοΐας.

Αξιωματούχοι είπαν ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. Προσωπικό και ένοικοι κατέφυγαν σε άλλα ξενοδοχεία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.