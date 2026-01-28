Αρχαιολόγοι στο νότιο Μεξικό ανακάλυψαν έναν εντυπωσιακό τάφο ηλικίας 1.400 ετών, που κατασκευάστηκε από τον αρχαίο πολιτισμό των Ζαποτέκων, μιας κοινωνίας που πίστευε ότι οι πρόγονοί της προέρχονταν από τα σύννεφα και επέστρεφαν στον ουρανό μετά θάνατον.

Χαμένος για αιώνες στην ιστορία, ο λίθινος τάφος θεωρείται πλέον μία από τις πιο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών.

«Είναι η σημαντικότερη αρχαιολογική ανακάλυψη της τελευταίας δεκαετίας στο Μεξικό λόγω της εξαιρετικής διατήρησης και των πληροφοριών που παρέχει», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ Πάρδο.

Ο τάφος, που αποκαλύφθηκε στις Κεντρικές Κοιλάδες της Οαχάκα, παρουσιάζει την αισθητική των Ζαποτέκων: σκαλιστά λίθινα αγάλματα, ζωντανές τελετουργικές τοιχογραφίες — και μια τεράστια κουκουβάγια στην είσοδο, με το ανοιχτό της ράμφος να αποκαλύπτει ένα επιβλητικό πρόσωπο.

Στους προϊσπανικούς χρόνους, οι κουκουβάγιες συμβόλιζαν τη νύχτα και τον θάνατο, υποδηλώνοντας ότι ο τάφος τιμούσε έναν ισχυρό πρόγονο, του οποίου το πνεύμα πίστευαν ότι ανεβαίνει στον ουρανό.

Οι Ζαποτέκοι, γνωστοί και ως Be’ena’a ή «Άνθρωποι των Νεφών», κυριάρχησαν στην περιοχή για περισσότερα από 2.500 χρόνια, δημιουργώντας έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προκολομβιανούς πολιτισμούς στη Μεσοαμερική, στο Monte Albán.

Η πολιτική τους επιρροή εξασθένισε γύρω στο 900 μ.Χ., αλλά ο πολιτισμός δεν εξαφανίστηκε — σήμερα περισσότεροι από 400.000 Ζαποτέκοι συνεχίζουν την κληρονομιά των προγόνων τους.

Η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού, Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάσα, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «εξαιρετική», επισημαίνοντας την εξαιρετική διατήρηση του χώρου μετά από περισσότερα από χίλια χρόνια κάτω από το έδαφος.

«Αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα της αρχαίας μεγαλοπρέπειας του Μεξικού, που τώρα ερευνάται, προστατεύεται και μοιράζεται με την κοινωνία», ανέφερε.

Μέσα στην ταφική αίθουσα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια εντυπωσιακή τοιχογραφία που απεικονίζει μια πομπή προσώπων να μεταφέρουν δέματα κοπαλ — το τελετουργικό θυμίαμα των Ζαποτέκων — προς την είσοδο του τάφου, προσφέροντας σπάνια εικόνα των αρχαίων ταφικών τελετουργιών, σύμφωνα με την New York Post.

Η εργασία είναι όμως ευαίσθητη: ρίζες, έντομα και απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας θέτουν σε κίνδυνο τα ανεκτίμητα έργα τέχνης.

Η διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (INAH) εργάζεται τώρα για τη σταθεροποίηση και διατήρηση του χώρου, ενώ οι ερευνητές αναλύουν κεραμικά, σύμβολα και ανθρώπινα λείψανα για να κατανοήσουν καλύτερα τις τελετουργίες και το νόημα του τάφου.

Η ανακάλυψη εντάσσεται επίσης σε μια ευρύτερη προσπάθεια χαρτογράφησης του υπεδάφους της περιοχής. Ο Μάρκο Βιγκάτο, ιδρυτής του ARX Project, που ηγείται υπόγειων ερευνών κοντά στην αρχαία πόλη των Ζαπότεκων, Μίτλα, αποκάλυψε ότι ο τάφος ενδέχεται να συνδέεται με έναν πολύ μεγαλύτερο υπόγειο κόσμο.

«Μερικά από τα τούνελ και τις αίθουσες εκτείνονται σε σημαντικό βάθος, πάνω από 15 μέτρα», είπε ο Βιγκάτο.

Με χρήση προηγμένης, μη επεμβατικής τεχνολογίας — όπως ραντάρ υπεδάφους και ανάλυση σεισμικού θορύβου — οι ερευνητές έχουν εντοπίσει υπόγειες κοιλότητες, των οποίων η προέλευση παραμένει άγνωστη.

«Οι φυσικές σπηλιές στην περιοχή της Μίτλα έχουν κατοικηθεί και τροποποιηθεί εν μέρει από ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια», πρόσθεσε ο Βιγκάτο.

Σημείωσε ότι «οι πρώτες ενδείξεις καλλιέργειας στην περιοχή της Μίτλα χρονολογούνται πριν από σχεδόν 10.000 χρόνια».

Η ηλικία των τούνελ κάτω από την εκκλησία και των περιβαλλόντων κατασκευών στη Μίτλα παραμένει άγνωστη.

«Ίσως δημιουργήθηκαν από τους Ζαποτέκους, ή μπορεί να είναι πολύ παλαιότερα», είπε.

Προς το παρόν, οι «Άνθρωποι των Νεφών» προσφέρουν περισσότερα ερωτήματα από απαντήσεις — αλλά ένα είναι σίγουρο: μετά από 1.400 χρόνια, τα μυστικά τους βλέπουν για πρώτη φορά το φως της ημέρας.

Ο τάφος στην Οαχάκα δεν είναι η μοναδική εντυπωσιακή αρχαιολογική αποκάλυψη που έκανε πρόσφατα το Μεξικό.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης ένα κυβικό κρανίο στο Ταμαουλίπας, προσφέροντας σπάνια εικόνα των κοινωνικών εθίμων ενός μεσοαμερικανικού πολιτισμού 1.400 ετών.

Σε αντίθεση με τα κωνικά κρανία που συχνά βρίσκονται στην περιοχή, το κεφάλι αυτού του άνδρα — πιθανώς διαμορφωμένο στην παιδική ηλικία με πλάκα συμπίεσης — είχε ασυνήθιστα παραλληλεπίπεδη μορφή.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τέτοιες κρανιακές τροποποιήσεις συχνά υποδήλωναν υψηλή κοινωνική θέση ή πνευματική σημασία και επηρέαζαν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία του ατόμου διακοσμούσε τον εαυτό της με χαρακτηριστικά κοσμήματα.

Οι εξετάσεις των οστών και των δοντιών επιβεβαίωσαν ότι ο άνδρας πιθανότατα πέρασε όλη του τη ζωή στο Ταμαουλίπας, περιοχή που κατοικήθηκε διαχρονικά από τις φυλές Olmec, Chichimec και Huastec.