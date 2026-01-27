Viral έγινε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, όταν εμφανίστηκε στη σκηνή του Duchess Theatre για την παράσταση «The Political Party Live», τρολάροντας τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Σε μια στιγμή που προκάλεσε θύελλα γέλιου, ο Στάρμερ φόρεσε γυαλιά ηλίου aviator και με ένα αυθόρμητο «Bonjour», «τρόλαρε» ανοιχτά τον Εμανουέλ Μακρόν, κερδίζοντας το κοινό και τις εντυπώσεις στο TikTok.

Μάλιστα, ο Κιρ έκανε «tag» τον κ. Μακρόν στην ανάρτησή του, προσθέτοντας τη λεζάντα «Talk to me, Goose» (Μίλα μου, Γκους) — μια αναφορά στην ταινία Top Gun, η οποία έκανε παγκοσμίως δημοφιλή τα γυαλιά ηλίου τύπου aviator.

Δείτε το βίντεο:

Υπενθυμίζεται πως ο Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, αφότου μερικές ημέρες νωρίτερα είχε δώσει ομιλία με πρησμένο και κοκκινισμένο μάτι.