Είκοσι τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων που είχαν παγιδευτεί εξαιτίας κατολισθήσεων που έπληξαν το δυτικό τμήμα της Ιάβας επιβεβαιώθηκε πως είναι νεκροί, δήλωσε εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού σήμερα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει ότι δεν είναι σαφές αν κάποιοι από αυτούς συμπεριλαμβάνονταν στους 17 νεκρούς ή στους 80 αγνοούμενους, για τους οποίους έκαναν λόγο οι αρχές μέχρι χθες Δευτέρα.

Δεν είχε γίνει ωστόσο καμιά αναφορά σε στρατιωτικούς από τον εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB) του ασιατικού αρχιπελάγους χθες.