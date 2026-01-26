Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε χθες Κυριακή 25/1 την ευθύνη για τους θανάτους δύο Αμερικανών, που σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη, στους δημοκρατικούς ηγέτες πόλεων και πολιτειών που αρνούνται να συμμορφωθούν προς την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης την οποία εφαρμόζει.

«Με τραγικό τρόπο, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του χάους που προκαλείται από τους δημοκρατικούς», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.