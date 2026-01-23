Ένα ιστορικό παλάτσο του 15ου αιώνα στη Βενετία, το οποίο εδώ και αιώνες φημολογείται ότι είναι «καταραμένο και στοιχειωμένο» λόγω δολοφονιών, αυτοκτονιών και μυστηριωδών ατυχημάτων, βγήκε στην αγορά με εκτιμώμενη τιμή περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Το περίφημο Ca’ Dario, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της πόλης, αποτελεί αρχιτεκτονικό στολίδι, αλλά ταυτόχρονα συνδέεται με μια σκοτεινή ιστορία που συνεχίζει να προκαλεί δέος.

Το παλάτσο διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια με κίονες, μεγάλες αίθουσες υποδοχής, κήπο, ράμπα για σκάφος και ταράτσα με πανοραμική θέα στα κανάλια και τους τρούλους της Βενετίας. Η Christie’s, η οποία χειρίζεται την πώληση σε συνεργασία με το μεσιτικό γραφείο υψηλών προδιαγραφών Engel & Volkers, αναφέρει ότι το ακίνητο βρίσκεται «στο πιο προνομιακό σημείο του Μεγάλου Καναλιού». Αν και η ακριβής τιμή διατίθεται κατόπιν αιτήματος, εκτιμάται ότι οι προσφορές θα κινηθούν γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Το Ca’ Dario έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία και την τέχνη. Ζωγραφίστηκε από τον Κλοντ Μονέ κατά το μοναδικό του ταξίδι στη Βενετία το 1908 και αναφέρθηκε από τον Χένρι Τζέιμς στο ταξιδιωτικό του έργο «Italian Hours» το 1909. Χτίστηκε το 1489 για τον Τζοβάνι Ντάριο, έμπορο και διπλωμάτη, ο οποίος διαπραγματεύτηκε ειρηνευτική συμφωνία με τους Οθωμανούς και αμείφθηκε πλουσιοπάροχα από τη Γαληνοτάτη, όπως ήταν γνωστή η Ενετική Δημοκρατία.

Μετά τον θάνατο του Ντάριο, το παλάτσο πέρασε στην κόρη του Μαριέτα και στον σύζυγό της, έναν εύπορο έμπορο μπαχαρικών. Ωστόσο, η τραγωδία δεν άργησε να χτυπήσει. Η επιχείρησή του κατέρρευσε, ο ίδιος μαχαιρώθηκε σε καβγά και η Μαριέτα αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή της. Η ατυχία της οικογένειας συνεχίστηκε, καθώς λίγο αργότερα ο γιος τους σκοτώθηκε στην Ελλάδα, σε μια επίθεση που θεωρήθηκε βεντέτα.

Το 1896, ο Γάλλος ποιητής Ανρί ντε Ρενιέ φιλοξενήθηκε στο Ca’ Dario, αλλά προσβλήθηκε από μια μυστηριώδη ασθένεια και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει εσπευσμένα τη Βενετία. Δεκαετίες αργότερα, τη δεκαετία του 1960, ο διάσημος τενόρος της όπερας Μάριο ντελ Μόνακο σχεδίαζε να αγοράσει το παλάτσο, αλλά εγκατέλειψε τη συμφωνία όταν τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα, ενώ ταξίδευε για να το δει.

Η αλυσίδα των τραγικών γεγονότων συνεχίστηκε τη δεκαετία του 1970, όταν το παλάτσο αγοράστηκε από τον Ιταλό αριστοκράτη κόμη Φιλίππο Τζορντάνο ντέλε Λάντσε, ο οποίος δολοφονήθηκε μέσα στο ακίνητο από τον εραστή του, έναν Γιουγκοσλάβο ναύτη. Ο ναύτης διέφυγε στο Λονδίνο, όπου αργότερα δολοφονήθηκε και ο ίδιος.

Τη δεκαετία του 1980, το Ca’ Dario πέρασε στα χέρια του Ιταλού μεγιστάνα Ραούλ Γκαρντίνι, ο οποίος ενεπλάκη στο εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς Tangentopoli, γνωστό και ως «Bribesville». Ο Γκαρντίνι αυτοκτόνησε στο Μιλάνο το 1993. Η φήμη της κατάρας φάνηκε να επιβεβαιώνεται εκ νέου το 2002, όταν ο Τζον Έντουιστλ, μπασίστας των The Who, πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ξενοδοχείο στις ΗΠΑ, μόλις μία εβδομάδα αφότου είχε νοικιάσει το παλάτσο για διακοπές.

Το 2006, το Ca’ Dario αγοράστηκε από αμερικανική εταιρεία για λογαριασμό των σημερινών ιδιοκτητών, των οποίων η ταυτότητα δεν έχει ποτέ δημοσιοποιηθεί. Έκτοτε, το παλάτσο παραμένει άδειο, γεγονός που έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυσοίωνη φήμη του.

Ο Αρνάλντο Φουσέλο από την Christie’s International Real Estate απορρίπτει κατηγορηματικά τον μύθο της κατάρας, χαρακτηρίζοντάς τον αβάσιμη φαντασία. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph, «αν εξετάσει κανείς οποιοδήποτε παλάτσο στη Βενετία ηλικίας 500 ετών, θα διαπιστώσει ότι φυσικά έχουν συμβεί πολλές τραγωδίες μέσα στους αιώνες». Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει βρεθεί στο εσωτερικό του ακινήτου περίπου 150 φορές και ποτέ δεν ένιωσε ανατριχίλα, «εκτός αν τα παράθυρα ήταν ανοιχτά στη μέση του χειμώνα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά το γεγονός ότι το παλάτσο παραμένει άδειο εδώ και περίπου 20 χρόνια, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δεν απαιτεί εκτεταμένη αποκατάσταση ή μεγάλη οικονομική επένδυση. Όπως τόνισε, το ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές είναι ήδη έντονο, αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει την ακριβή ζητούμενη τιμή, περιοριζόμενος να πει ότι θα κυμανθεί σε επίπεδα «αρκετών εκατομμυρίων» ευρώ.