Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε δημοσιογράφους που επέβαιναν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι προγραμματίζει επίσκεψη στην Κίνα τον Απρίλιο, προσθέτοντας πως ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες προς τα τέλη του 2026.

«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι», είπε ο κ. Τραμπ. «Είχα πάντα πολύ καλή σχέση (με) τον πρόεδρο Σι της Κίνας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Τραμπ η σχέση των δυο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. Πρόσθεσε πως η Κίνα αγοράζει πλέον μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας, κάτι που ευνοεί τους αμερικανούς αγρότες, όπως τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης του ότι σχεδιάζει να συμμετάσχει εκτενώς στην προεκλογική εκστρατεία της παράταξής του φέτος, καθώς οι ρεπουμπλικάνοι ετοιμάζονται για μάχη στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Θα κάνω πολλά ταξίδια στο πλαίσιο της εκστρατείας», ανέφερε.

Ο κ. Τραμπ, που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πριν από έναν χρόνο, τον Ιανουάριο του 2025, επανέλαβε πως οι «πρόεδροι εν ενεργεία δεν μοιάζουν να τα πηγαίνουν καλά» στις βουλευτικές εκλογές του μέσου των θητειών τους.