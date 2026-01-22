Σοκ έχει προκαλέσει στη σχολική κοινότητα της Νότιας Καρολίνας η σύλληψη μίας καθηγήτριας ειδικής αγωγής, η οποία μόλις λίγους μήνες νωρίτερα είχε τιμηθεί ως «Καθηγήτρια της Χρονιάς» στο σχολείο όπου εργαζόταν. Η 34χρονη Έριν Γουίλερ κατηγορείται ότι επιτέθηκε σωματικά σε παιδί, με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη και να τεθεί εκτός σχολείου.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της σύλληψης, η Γουίλερ συνελήφθη με την κατηγορία της παράνομης παραμέλησης ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε το παιδί στις 27 Νοεμβρίου. Οι αρχές αναφέρουν ότι καταδίωξε το παιδί μέχρι την τουαλέτα και συνέχισε να το γρονθοκοπεί στο μέτωπο και στο πάνω μέρος του σώματός του, την ώρα που το θύμα προσπαθούσε να προστατευτεί σηκώνοντας τα χέρια του για να μπλοκάρει τα χτυπήματα.

Η υπόθεση εξετάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο δικαστήριο της κομητείας Λέξινγκτον, όπου ο δικαστής όρισε εγγύηση ύψους 2.500 δολαρίων και εξέδωσε εντολή απαγόρευσης κάθε επαφής μεταξύ της κατηγορούμενης και του παιδιού. Η μητέρα του θύματος, της οποίας τα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για το ύψος της εγγύησης, χαρακτηρίζοντάς τη «υπερβολικά χαμηλή» για τη σοβαρότητα της πράξης.

South Carolina ‘Teacher of the Year’ Erin Wheeler accused of punching child in the forehead https://t.co/wPWwtlQWeH pic.twitter.com/LwbYnWXiwv — New York Post (@nypost) January 21, 2026

Η Έριν Γουίλερ εργαζόταν στο Whitmore School, ένα charter σχολείο στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας, το οποίο δέχεται μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών. Η διοίκηση του σχολείου επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει τις κατηγορίες, διευκρίνισε ωστόσο ότι το περιστατικό δεν αφορούσε μαθητή του σχολείου. Παρ’ όλα αυτά, η καθηγήτρια τέθηκε άμεσα σε καθεστώς αμειβόμενης διοικητικής άδειας, έως ότου ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις τον Μάρτιο η Γουίλερ είχε ανακηρυχθεί «Καθηγήτρια της Χρονιάς 2025» του σχολείου, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post. Η εκτελεστική διευθύντρια του Whitmore School, Κιμ Ντάνμπαρ, την είχε επαινέσει δημόσια, κάνοντας λόγο για μία εκπαιδευτικό που «ενσαρκώνει την ουσία της αριστείας στην εκπαίδευση» και που με τις καινοτόμες πρακτικές της στην ειδική αγωγή είχε αλλάξει τις ζωές των μαθητών της.

Η ίδια είχε μιλήσει επανειλημμένα για το πάθος της για την εκπαίδευση, αποκαλύπτοντας ότι η απόφασή της να ασχοληθεί με την ειδική αγωγή συνδεόταν με την προσωπική της εμπειρία, καθώς η μεγαλύτερη αδελφή της γεννήθηκε κωφή. Όπως είχε δηλώσει, την ενοχλούσε βαθιά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπιζόταν η αδελφή της στην κοινωνία και ήθελε να δείξει ότι οι «ιδιαιτερότητες» δεν καθιστούν κάποιον λιγότερο ικανό ή άξιο σεβασμού.

Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα της πρότυπης εκπαιδευτικού έχει καταρρεύσει, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για το πώς μία βραβευμένη καθηγήτρια βρέθηκε στο επίκεντρο τόσο σοβαρών κατηγοριών. Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη την πτώση μιας γυναίκας που μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν ως παράδειγμα προς μίμηση.