Το αεροσκάφος στο οποίο είχε επιβιβαστεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για να ταξιδέψει στο Νταβός αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή χθες Τρίτη, εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος», λίγη ώρα μετά την απογείωσή του με προορισμό τον χιονοδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου ο Ρεπουμπλικάνος αναμένεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το Air Force One – η κωδική ονομασία αυτή της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας αναφέρεται σε οποιοδήποτε αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ο αρχηγός του κράτους – βρισκόταν εν πτήσει και επέστρεφε πριν από λίγο στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, προληπτικά, εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο κ. Τραμπ και η συνοδεία του αναμένονταν να αλλάξουν αεροσκάφος και να αναχωρήσουν ξανά για τις ελβετικές Άλπεις.

Δείτε εικόνες λίγο μετά την επιστροφή του αεροσκάφους στην αεροπορική βάση Άντριους: