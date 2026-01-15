Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, το podcast της Daily Mail με τίτλο Queens, Kings and Dastardly Things παρουσιάζει μια ειδική σειρά, αποτελούμενη από τρία μέρη, αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση. Στο πρώτο επεισόδιο, με τίτλο The Last King of America, οι ιστορικοί Ρόμπερτ Χάρντμαν και Κέιτ Γουίλιαμς επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη μακρά και επικίνδυνη πορεία προς τη γέννηση των ΗΠΑ, ξεκινώντας από την άφιξη των πρώτων Άγγλων εποίκων στη Βόρεια Αμερική και φτάνοντας έως τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1776.

Η Κέιτ Γουίλιαμς περιγράφει με έμφαση τις εξαιρετικά σκληρές συνθήκες επιβίωσης που αντιμετώπισαν οι πρώτοι άποικοι. Τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν ιδιαίτερα υψηλά, ενώ οι ευκαιρίες για πλουτισμό και κοινωνική άνοδο είχαν παρουσιαστεί πολύ πιο αισιόδοξες από ό,τι αποδείχθηκαν στην πράξη. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, συγκρίνει τους πρώτους αυτούς αποίκους με ανθρώπους που σήμερα θα δήλωναν πρόθυμοι να εγκατασταθούν στον Άρη. Γνώριζαν ότι επιβιβάζονταν σε ένα πλοίο με προορισμό έναν τόπο από τον οποίο πιθανότατα δεν θα επέστρεφαν ποτέ, ότι υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να πεθάνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και ότι αγνοούσαν πλήρως τι τους περίμενε όταν θα έφταναν. Παρ’ όλα αυτά, αποφάσισαν να φύγουν, παρακινημένοι από την ισχυρή προοπτική να χτίσουν μια νέα και επιτυχημένη ζωή.

Ιδιαίτερη θέση στο επεισόδιο κατέχει το μυστήριο της πρώτης αποτυχημένης απόπειρας δημιουργίας μόνιμου αγγλικού οικισμού στη Βόρεια Αμερική, γνωστού ως Χαμένη Αποικία του Ρόανοκ. Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε και οργανώθηκε από τον θρυλικό εξερευνητή, σερ Ουόλτερ Ράλεϊ, εκ μέρους της βασίλισσας Ελισάβετ Α΄, η οποία φιλοδοξούσε να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Ισπανίας στον Νέο Κόσμο. Παρά την υποστήριξη του Στέμματος και την εμπειρία του Ράλεϊ, η αποικία κατέρρευσε μυστηριωδώς, όταν και οι 117 άποικοι εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν σαφή ίχνη.

Πώς εξαφανίστηκε ολόκληρη αποικία των Βρετανών εποίκων

Την ηγεσία της αποστολής ανέλαβε ο Τζον Γουάιτ, καλλιτέχνης και χαρτογράφος, ο οποίος είχε ήδη επισκεφθεί τη Βόρεια Αμερική το 1585, στο πλαίσιο μιας προηγούμενης προσπάθειας δημιουργίας στρατιωτικού φυλακίου. Εκείνη η απόπειρα είχε αποτύχει, όταν ο σερ Φράνσις Ντρέικ αναγκάστηκε να εκκενώσει τη βάση λόγω έλλειψης προμηθειών και συγκρούσεων με ιθαγενείς φυλές. Πιστεύοντας ότι τα λάθη του παρελθόντος είχαν διορθωθεί, ο Γουάιτ επέστρεψε αυτή τη φορά με 117 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ανάμεσά τους και η έγκυος κόρη του με τον σύζυγό της.

Ωστόσο, η αποστολή ξεκίνησε με σοβαρά προβλήματα. Οι άποικοι επρόκειτο να αποβιβαστούν στον κόλπο Τσέζαπικ, όμως ο κυβερνήτης του πλοίου αρνήθηκε να συνεχίσει το ταξίδι και τους εγκατέλειψε στο σημείο του παλιού φυλακίου στο Ρόανοκ. Μέσα σε λίγες ημέρες από την άφιξή τους, ένας άποικος σκοτώθηκε σε σύγκρουση με ιθαγενείς. Οι άποικοι απάντησαν με αντίποινα, αλλά επιτέθηκαν στη λάθος φυλή, γεγονός που διέλυσε τις σχέσεις τους με όλους τους τοπικούς πληθυσμούς.

Τα αποθέματα τροφίμων εξαντλήθηκαν γρήγορα και, χωρίς τη βοήθεια των ιθαγενών, οι άποικοι δυσκολεύτηκαν να καλλιεργήσουν τη γη και να επιβιώσουν. Ζήτησαν τότε από τον Γουάιτ να επιστρέψει στην Αγγλία και να φέρει προμήθειες. Μόλις εννέα ημέρες μετά τη γέννηση της εγγονής του, Βιρτζίνια, της πρώτης Αγγλίδας που γεννήθηκε στη Βόρεια Αμερική, ο Γουάιτ απέπλευσε. Η επιστροφή του, ωστόσο, καθυστέρησε σχεδόν τρία χρόνια λόγω του πολέμου με την Ισπανία και της απειλής της Ισπανικής Αρμάδας.

Όταν τελικά επέστρεψε στο Ρόανοκ, βρήκε την αποικία εντελώς έρημη. Το μοναδικό στοιχείο ήταν η λέξη «Croatoan» χαραγμένη σε έναν κορμό δέντρου. Από τότε, το ερώτημα παραμένει αναπάντητο: πέθαναν οι άποικοι από πείνα ή βία ή αφομοιώθηκαν από μια τοπική φυλή; Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν το δεύτερο ενδεχόμενο, επικαλούμενοι αρχαιολογικά ευρήματα, όπως αγγλικά κεραμικά, γερμανικά νομίσματα και ευρωπαϊκά αντικείμενα σε ιθαγενείς οικισμούς.

Το μυστήριο της Χαμένης Αποικίας του Ρόανοκ παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα, παρά τις σύγχρονες γενετικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη μόνιμη αγγλική αποικία στη Βόρεια Αμερική ιδρύθηκε τελικά δύο δεκαετίες αργότερα, το 1607, στο Τζέιμσταουν. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι η αποτυχία του Ρόανοκ συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία του Τζέιμσταουν, καθώς οι μεταγενέστεροι άποικοι έμαθαν να συνεργάζονται στενότερα με τους ιθαγενείς πληθυσμούς για την επιβίωσή τους.