Ένα μυστηριώδες σήμα διάρκειας μόλις δέκα δευτερολέπτων, προερχόμενο από ένα από τα πιο μακρινά σημεία του σύμπαντος, έχει καταγραφεί από την ανθρωπότητα, με τους επιστήμονες να προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν την προέλευσή του. Δύο δορυφόροι της Γης επιβεβαίωσαν ότι το σήμα προήλθε από απόσταση περίπου 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, πιθανότατα από μια εκρηκτική σουπερνόβα, όταν το σύμπαν ήταν μόλις 730 εκατομμυρίων ετών.

Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα αντικείμενο στο διάστημα, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται το φως ή το σήμα του για να φτάσει σε εμάς. Έτσι, όταν οι άνθρωποι παρατηρούν μια εξαιρετικά μακρινή έκρηξη ή ένα άστρο, στην πραγματικότητα βλέπουν τι συνέβη εκεί δισεκατομμύρια χρόνια πριν, σαν ένα είδος χρονομηχανής που αποκαλύπτει το παρελθόν του σύμπαντος. Στην προκειμένη περίπτωση, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πρόκειται για μια ισχυρή έκρηξη ακτίνων γάμμα υψηλής ενέργειας, η οποία ονομάστηκε GRB 250314A και ενδέχεται να αποτελεί την αρχαιότερη καταγεγραμμένη σουπερνόβα από τα πρώτα στάδια της κοσμικής ιστορίας.

Οι ακτίνες γάμμα είναι αόρατες και εξαιρετικά ισχυρές μορφές φωτός, αποτελώντας την πιο ενεργητική πηγή ακτινοβολίας που είναι γνωστή στο σύμπαν. Παράγονται από τεράστιες αστρικές εκρήξεις και εμφανίζονται ως εξαιρετικά φωτεινές αναλαμπές όταν ανιχνεύονται από τη Γη. Οι επιστήμονες, ωστόσο, παραμένουν αβέβαιοι ως προς το γιατί αυτή η αρχαία σουπερνόβα από το πρώιμο σύμπαν μοιάζει σχεδόν απόλυτα με τις εκρήξεις άστρων που παρατηρούνται στο σύγχρονο, κοντινό μας σύμπαν.

Αν η έκρηξη αυτή είναι πράγματι η πηγή του σήματος, ερευνητές από τη NASA και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ανέμεναν ότι τα πρώτα άστρα θα ήταν μεγαλύτερα, θερμότερα και θα παρήγαγαν πολύ πιο ασταθείς και βίαιες εκρήξεις από αυτές που υποδηλώνει το συγκεκριμένο σήμα. Ο Άντριου Λέβαν, επικεφαλής συγγραφέας νέας μελέτης για το φαινόμενο από το Πανεπιστήμιο Ράντμπαουντ στην Ολλανδία, δήλωσε ότι «μόνο μια χούφτα εκρήξεων ακτίνων γάμμα τα τελευταία 50 χρόνια έχουν ανιχνευθεί μέσα στο πρώτο δισεκατομμύριο ύπαρξης του σύμπαντος. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι εξαιρετικά σπάνιο και ιδιαίτερα συναρπαστικό».

Το σήμα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 14 Μαρτίου 2025, όταν ο δορυφόρος Space Variable Objects Monitor (SVOM) το κατέγραψε ως μια αιφνίδια αναλαμπή υψηλής ενέργειας από το βαθύ διάστημα. Ο ανιχνευτής αποτελεί κοινό ερευνητικό πρόγραμμα επιστημόνων από τη Γαλλία και την Κίνα, σχεδιασμένο για τον εντοπισμό τέτοιων κοσμικών εκρήξεων σε ολόκληρο το σύμπαν. Παρότι έχουν πλέον δημοσιευθεί δύο μελέτες σχετικά με την πιθανή πηγή του σήματος, η έρευνα συνεχίζεται.

Το καταγεγραμμένο φαινόμενο ήταν μια σύντομη αλλά ισχυρή έκρηξη ακτίνων γάμμα, δηλαδή αόρατων κυμάτων ενέργειας ισχυρότερων από τις ακτίνες Χ, οι οποίες μπορούν να διαπεράσουν το ανθρώπινο σώμα και να προκαλέσουν βλάβες σε κύτταρα, DNA και ιστούς. Ωστόσο, επειδή η έκρηξη προήλθε από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, οι ακτίνες γάμμα που έφτασαν στη Γη ήταν υπερβολικά ασθενείς για να αποτελέσουν οποιονδήποτε κίνδυνο για τον άνθρωπο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η διάρκεια του φαινομένου περιορίστηκε σε περίπου δέκα δευτερόλεπτα, καθώς οι εκρήξεις ακτίνων γάμμα μοιάζουν με στιγμιαία πυροτεχνήματα στο διάστημα, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας σε ελάχιστο χρόνο πριν σβήσουν. Σε αντίθεση με τον τυχαίο θόρυβο ή τη σταθερή, ασθενή ακτινοβολία του διαστήματος, αυτές οι εκρήξεις ξεχωρίζουν ως εξαιρετικά φωτεινές, εστιασμένες δέσμες με μοναδικό μοτίβο, το οποίο οι δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί να αναγνωρίζουν.

Περίπου τρεισήμισι μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 2025, το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ επιβεβαίωσε την ανακάλυψη, καταγράφοντας λεπτομερείς εικόνες και μετρήσεις της εξασθενούσας λάμψης της έκρηξης, η οποία εξακολουθούσε να είναι ορατή στο διάστημα. «Μόνο το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ θα μπορούσε να δείξει άμεσα ότι αυτό το φως προέρχεται από μια σουπερνόβα, δηλαδή από την κατάρρευση ενός τεράστιου άστρου», πρόσθεσε ο Λέβαν σε δήλωσή του μέσω της NASA.

Άλλες πιθανές πηγές μυστηριώδους κοσμικού θορύβου θα μπορούσαν να είναι οι ηλιακές εκλάμψεις ή οι κοσμικές ακτίνες, ωστόσο οι εκρήξεις ακτίνων γάμμα είναι πολύ σπανιότερες και προέρχονται από κολοσσιαία γεγονότα, όπως οι εκρήξεις άστρων, τις οποίες οι επιστήμονες μπορούν να εντοπίσουν ακόμη και δισεκατομμύρια χρόνια μετά την εκδήλωσή τους. Ο Λέβαν σημείωσε επίσης ότι το τηλεσκόπιο Γουέμπ είναι τόσο προηγμένο, ώστε οι επιστήμονες θεωρούν πως θα μπορέσει να εντοπίσει περισσότερα σήματα από την εποχή που το σύμπαν είχε μόλις το πέντε τοις εκατό της σημερινής του ηλικίας, η οποία εκτιμάται στα περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες γνωρίζουν ελάχιστα για το πρώτο δισεκατομμύριο της ύπαρξης του σύμπαντος, για το τι συνέβαινε στο διάστημα εκείνη την περίοδο ή για το πώς γεννιούνταν, εξελίσσονταν και πέθαιναν τα άστρα. Μέχρι πρόσφατα, επικρατούσε η άποψη ότι μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, το κοσμικό γεγονός που θεωρείται ότι έθεσε σε κίνηση τα πάντα, τα πρώτα άστρα είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής και περιείχαν λιγότερα χημικά στοιχεία σε σύγκριση με άστρα όπως ο Ήλιος.

Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2025, νέες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Astronomy & Astrophysics ανέλυσαν λεπτομερείς παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου Γουέμπ και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη σουπερνόβα, η οποία σημειώθηκε 730 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, παρουσίαζε την ίδια φωτεινότητα και το ίδιο φασματικό αποτύπωμα ακτινοβολίας με εκρήξεις άστρων που συνέβησαν δισεκατομμύρια χρόνια αργότερα. Ο Νάιαλ Τάνβιρ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Γουέμπ έδειξε ότι αυτή η σουπερνόβα μοιάζει ακριβώς με τις σύγχρονες σουπερνόβες».