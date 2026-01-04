Στις 24 έφτασαν οι ταυτοποιήσεις των θυμάτων του Κραν Μοντανά με τις ελβετικές Αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα πληροφορίες και για δύο ανήλικες 14 και 15 ετών που διαθέτουν ελληνικές ρίζες και τα μικρά τους ονόματα είναι Αλίσια και Νταϊάνα. Ωστόσο, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεν πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται.

Όπως μεταδίδει η ραδιοτηλεοπτική συχνότητα της Ελβετίας, RTS, άλλα 16 θύματα της πυρκαγιάς ταυτοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες, φτάνοντας συνολικά στις 24 σορούς από τους 40 νεκρούς που πλέον οι συγγενείς τους έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Δέκα από τα πρόσφατα αναγνωρισμένα θύματα είναι Ελβετοί. Ανάμεσά τους ένα 14χρονο κορίτσι, δύο 15χρονα (σ.σ. πιθανότατα εκεί ανήκουν και τα δύο με ελληνική καταγωγή) και μια 18χρονη γυναίκα, καθώς και δύο 16χρονα αγόρια και ένα 17χρονο αγόρι.

Υπάρχουν επίσης ένας 18χρονος άνδρας, ένας 20χρονος άνδρας και ένας 31χρονος άνδρας. Μεταξύ των πρόσφατα αναγνωρισμένων θυμάτων είναι επίσης τρεις 16χρονοι Ιταλοί, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος.

Το Σάββατο, οι αρχές του Βαλαί είχαν ήδη ανακοινώσει την αναγνώριση οκτώ θυμάτων, όλα Ελβετών: τέσσερις νεαρές γυναίκες ηλικίας 16 έως 24 ετών και τέσσερις άνδρες ηλικίας 16 έως 21 ετών.

Ημέρα Εθνικού πένθους στις 9 Ιανουαρίου

Εν τω μεταξύ, ως ημέρα εθνικού πένθους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο Guy Parmelin στον κυριακάτικο τύπο. Έχει προγραμματιστεί ενός λεπτού σιγή για τις 2 μ.μ., κατά τη διάρκεια του οποίου θα χτυπήσουν οι καμπάνες όλων των εκκλησιών σε όλη τη χώρα, για μια επιμνημόσυνη τελετή στο Κρανς-Μοντάνα.

Κλειδωμένη η έξοδος κινδύνου

Υπενθυμίζεται ότι οι ελβετικές αρχές δήλωσαν ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένα βεγγαλικά μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας, ωστόσο οι αρχές ερευνούν τους λόγους που το μπαρ μετατράπηκε τόσο γρήγορα σε «παγίδα θανάτου».

Μπάρμαν κατήγγειλε πως υπήρχε και άλλη έξοδος κινδύνου στο υπόγειο, αλλά πως ήταν πάντα κλειδωμένη.

«Υπήρχε μια είσοδος που χρησίμευε και ως έξοδος. Και υπήρχε μια έξοδος κινδύνου. Αλλά όποτε ήμουν εκεί, ήταν πάντα κλειδωμένη», είπε στη γερμανική bild.

«Η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο καπνιστών. Σχεδόν κανείς δεν τη χρησιμοποιούσε. Οι περισσότεροι ανέβαιναν στην ταράτσα για να καπνίσουν. Το δωμάτιο καπνιστών χρησιμοποιούνταν ως ένα είδος αποθήκης. Υπήρχε ένας καναπές μέσα μπροστά από την πόρτα, και απ’ έξω ήταν πεταμένα αντικείμενα που είχαν απορριφθεί απρόσεκτα» περιέγραψε.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος κατευθυνόταν προς το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά, και του οποίου ο φίλος είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους, είπε: «Υπάρχει μια άλλη έξοδος, αλλά νομίζω ότι την κλείδωναν επειδή κάποιοι έφευγαν χωρίς να πληρώσουν».