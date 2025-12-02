Οι συμβουλές καριέρας των γονιών σπάνια εισακούγονται από τα παιδιά τους και αυτό φαίνεται να ισχύει ακόμα περισσότερο για τις οικογένειες της μαφίας. Παρότι πολλοί μαφιόζοι στέλνουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο για να ακολουθήσουν έναν «καθαρό» δρόμο, οι οικογενειακές ρίζες και τα παλιά μοτίβα είναι δύσκολο να κοπούν. Η νέα γενιά δεν μιμείται τις βίαιες πρακτικές του παρελθόντος, αλλά επιλέγει πιο «μοντέρνες» μορφές εγκλήματος, αξιοποιώντας την τεχνολογία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη υπόθεση ενός πατέρα και του γιου του, που φέρονται να πωλούσαν «αόρατα» όπλα: παράνομα, μη καταγεγραμμένα και μη ανιχνεύσιμα, κατασκευασμένα από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Την ίδια στιγμή, οι Αρχές κατέρριψαν μια μεγάλη διαδικτυακή επιχείρηση παράνομου στοιχήματος, η οποία φέρεται να διοικούνταν από τον Τζόζεφ «Λιτλ Τζο» Πέρνα, στέλεχος της οικογένειας Λουκέζε, με τη συμμετοχή αρκετών συγγενών της γενιάς Ζ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Τζόζεφ Μάνο, 25 ετών, παλιός πρωταθλητής πάλης, και ο αδελφός του Άντονι Μάνο, 23 ετών, πρώην παίκτης ποδοσφαίρου στο λύκειο. Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Νιου Τζέρσεϊ, είναι γιοι της πρώην συζύγου του Πέρνα.

Στο ίδιο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται οι γιοι του Πέρνα, Τζόζεφ Ρ. Πέρνα, 25 ετών, και Άντονι Πέρνα, 23 ετών, καθώς και ο θετός γιος του, Φρανκ Ζίτο. Ο νεότερος Πέρνα, που δήλωσε αθώος, λέγεται ότι χειριζόταν τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης, ενώ ο πατέρας του φέρεται να παρείχε τη χρηματοδότηση. Ο πρώην κάπο της οικογένειας Κολόμπο, Μάικλ Φραντσέζε, περιέγραψε πώς οι νέοι συχνά παρασύρουν τους μεγαλύτερους, όταν συμφοιτητές ζητούν να στοιχηματίσουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως είπε, οι πατεράδες δίνουν το «πράσινο φως». Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η πελατεία της επιχείρησης του Λιτλ Τζο περιελάμβανε φίλους του νεαρού Πέρνα από το σχολείο και το πανεπιστήμιο.

Παρά τη νομιμοποίηση του στοιχήματος, τα παράνομα γραφεία συνεχίζουν να ευδοκιμούν. «Στις νόμιμες πλατφόρμες πρέπει να έχεις πιστωτική κάρτα», εξηγεί ο Φραντσέζε, τονίζοντας πως πολλοί παίκτες που έχουν ήδη χάσει χρήματα στρέφονται στους παράνομους μπουκμέικερς για να πάρουν πίστωση οδηγώντας τελικά σε μεγαλύτερα χρέη.

Το ίδιο ισχύει και με τα εγκλήματα υψηλής τεχνολογίας. Ο Τζόζεφ Οραπάλο, 57 χρόνων, και ο γιος του Φρανκ, 22, συνελήφθησαν στο Στάτεν Άιλαντ με κατηγορίες κατοχής «αόρατων» όπλων και εξοπλισμού για την κατασκευή τους. Πρόκειται για τον γιο και τον εγγονό του κάπο της οικογένειας Κολόμπο, Τζόζεφ Τ. Τομασέλο.

Πηγές αναφέρουν ότι η νέα γενιά της μαφίας εμπλέκεται και σε ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, κλοπή ταυτότητας, διαδικτυακές απειλές από απόσταση και ψηφιακούς εκβιασμούς. Ο ειδικός, Τζέιμς Μπουτσελάτο, τονίζει ότι πλέον συχνότατα περιλαμβάνεται και κυβερνοέγκλημα, από παραβιάσεις βάσεων δεδομένων έως κλοπή στοιχείων πιστωτικών καρτών από εργαζόμενους σε εστιατόρια.

Η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων εκθέτει τους νεότερους εγκληματίες, όπως εξηγεί ο πρώην πράκτορας του FBI, Σίμους Μακιλέρνεϊ. Πολλά στοιχεία, όπως μηνύματα, φωτογραφίες και δεδομένα τοποθεσίας, λειτουργούν ως αποδεικτικό υλικό και ουσιαστικά ως «ψηφιακή παγίδα».

Ο Τζιν Μπορέλο, πρώην συνεργάτης της οικογένειας Μπονάνο, σχολιάζει ότι οι νέοι εγκληματίες δεν εμπνέουν φόβο και θυμίζουν περισσότερο φοιτητικές αδελφότητες, κάτι που τους κάνει αναποτελεσματικούς σε εκβιασμούς. «Τι θα κάνουν αν δεν πληρωθούν; Θα αρχίσουν να φωνάζουν;», διερωτάται.

Η Κάρεν Γκραβάνο, κόρη του διαβόητου Σαλβατόρε «Σάμι δε Μπουλ» Γκραβάνο, εξήγησε ότι ποτέ δεν είχε στόχο να ενταχθεί στη μαφία, αλλά η φήμη της οικογένειας τη βοήθησε όταν, στα είκοσί της, άρχισε να διακινεί έκσταση στο Φοίνιξ. Η επιχείρηση, που τελικά εξαρθρώθηκε, οδήγησε σε πάνω από 40 συλλήψεις σε Αριζόνα και Νέα Υόρκη. Ο πατέρας της καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης, ο αδελφός της σε εννέα, ενώ εκείνη και η μητέρα της έλαβαν ποινές με αναστολή, όπως αναφέρει η nypost.

Παρότι σήμερα έχει αφήσει το έγκλημα πίσω της και διατηρεί ινστιτούτο αισθητικής στο Νιου Τζέρσεϊ, παραδέχεται ότι η ζωή μακριά από τη μαφία δεν είναι εύκολη. Και όπως λέει ο Μπορέλο, η μαφία έχει αλλάξει τόσο πολύ, που «δεν είναι πια μαφία».