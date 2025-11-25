Η γαλλική κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει την Τετάρτη από δικαστή στο Παρίσι να διατάξει την αναστολή της κινεζικής διαδικτυακής πλατφόρμας Shein στη χώρα για τρεις μήνες, λόγω της πώλησης κουκλών του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά και απαγορευμένων όπλων, δήλωσε την Τρίτη αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών.

Η Shein έχει ήδη απενεργοποιήσει το marketplace της στη Γαλλία — την πλατφόρμα όπου ανεξάρτητοι πωλητές διαθέτουν τα προϊόντα τους παγκοσμίως — από τις 5 Νοεμβρίου, έπειτα από τον εντοπισμό των αμφιλεγόμενων αντικειμένων από τις γαλλικές αρχές. Παρ’ όλα αυτά, το τμήμα της ιστοσελίδας που παρουσιάζει τη δική της συλλογή ρούχων παραμένει ακόμη προσβάσιμο στο κοινό.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει την τρίμηνη αναστολή της λειτουργίας ολόκληρης της ιστοσελίδας της Shein, μέσω μιας έκτακτης δικαστικής διαδικασίας, καθώς πιέζει την εταιρεία να ενισχύσει τους ελέγχους στα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση.

Το δικαστήριο θα κληθεί να αποφασίσει αν η αναστολή είναι δικαιολογημένη και αν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες λειτουργούν ως διαμεσολαβητές και δεν φέρουν άμεση ευθύνη για προϊόντα τρίτων πωλητών· ωστόσο, οφείλουν να απομακρύνουν κάθε παράνομο προϊόν μόλις λάβουν γνώση της ύπαρξής του.

Όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος τον οποίον επικαλείται το Reuters, δεν αναμένεται να ληφθεί κάποια απόφαση την Τετάρτη, αλλά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η Shein δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για δήλωση.

Η Γαλλία έχει επίσης καλέσει στη συνεδρίαση τους βασικούς παρόχους διαδικτύου Bouygues Telecom, Free, Orange και SFR, ζητώντας τους να μπλοκάρουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Shein την ώρα που πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει επίσημη έρευνα κατά της Shein για τα παράνομα προϊόντα.