Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσαν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου ότι θα παραδώσουν στις 16:00 ώρα Ελλάδας τη σορό ενός ακόμη ομήρου που κρατείται από Παλαιστίνιους μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας, αφού το Ισραήλ επέκρινε την καθυστέρηση της παράδοσης της σορού.

Αυτή θα είναι η παράδοση της 26ης από τις 28 σορούς ομήρων που παρέμεναν στη Γάζα.

«Οι Ταξιαρχίες αλ Κουντς και οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ θα παραδώσουν τη σορό ενός από τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους, που βρέθηκε στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζει κοινή ανακοίνωση των δύο οργανώσεων.

Λίγο νωρίτερα, το Ισραήλ είχε κατηγορήσει την οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα καθυστερώντας την παράδοση μιας σορού που η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπίσει τη Δευτέρα.