Η ΜΚΟ Εμέκ Σαβέχ, η οποία αντιτίθεται στη χρήση της αρχαιολογίας για πολιτικούς σκοπούς, κατήγγειλε ότι οι ισραηλινές αρχές αποφάσισαν να δεσμεύσουν περίπου 2.000 στρέμματα παλαιστινιακής ιδιωτικής γης στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σε περιοχή που γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο της Σεβάστειας.

Στις 12 Νοεμβρίου, η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές δραστηριότητες στα Παλαιστινιακά Εδάφη, δημοσίευσε εντολή απαλλοτρίωσης για περίπου 550 ιδιωτικά οικόπεδα, κυρίως αγροτεμάχια.

Η COGAT δηλώνει ότι θέλει να επιτρέψει «τη διαφύλαξη και την ανάπτυξη του (αρχαιολογικού) χώρου», μια από τις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις της περιοχής.

Η απαλλοτρίωση θα περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση στις γεωργικές εκτάσεις και θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια περίπου 3.000 ελαιόδεντρων, η ηλικία μερικών από αυτών είναι αρκετών αιώνων», δήλωσε η ισραηλινή οργάνωση σε ανακοίνωση.

Η Σεβάστεια είναι ένας τόπος που χρονολογείται από την Εποχή του Σιδήρου. Από το 2012 περιλαμβάνεται στον κατάλογο των υποψηφίων για ένταξη στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.

Το Ισραήλ ενδιαφέρεται για τη Σεβάστεια εδώ και χρόνια, και το 2023 η κυβέρνηση διέθεσε περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη του χώρου ως τουριστικού μέρους.

Τον Ιούλιο του 2024, ο στρατός κατέσχεσε επίσης την κορυφή του λόφου του αρχαιολογικού χώρου (που περιλαμβάνει μια ακρόπολη) και εγκατέστησε εκεί ένα σημείο ελέγχου.

Οι αντιρρήσεις των ιδιοκτητών των εκτάσεων που κατασχέθηκαν και της Εμέκ Σαβέχ απορρίφθηκαν από τις ισραηλινές αρχές τον Μάιο.

Η Σεβάστεια βρίσκεται επίσης στη ζώνη Γ, εδάφη που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% της Δυτικής Όχθης και τέθηκαν υπό ισραηλινή διοίκηση μετά την υπογραφή των συμφωνιών του Όσλο στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Το γειτονικό χωριό της Σεβάστειας είχε αναπτύξει τουριστική δραστηριότητα γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο, το οποίο όμως απειλείται πλέον από τις ενέργειες των ισραηλινών αρχών, που καθιστούν το μέρος αυτό λιγότερο προσβάσιμο.

Μια άλλη ισραηλινή ΜΚΟ, η «Ειρήνη Τώρα», η οποία αγωνίζεται κατά της εποικιστικής δραστηριότητας, υπογράμμισε ότι αυτή η τελευταία κατάσχεση εδαφών ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ για αρχαιολογικό λόγο.

Η οργάνωση «Ειρήνη Τώρα» δήλωσε ότι οι ισραηλινές αρχές είχαν ήδη κατασχέσει εδάφη για λόγους που συνδέονται με την αρχαιολογική κληρονομιά πέντε φορές μετά την κατοχή της Δυτικής Όχθης το 1967.

«Οι απαλλοτριώσεις παρουσιάζονταν επίσημα ως υπηρεσία για το δημόσιο καλό, αλλά στην πραγματικότητα οδήγησαν στον αποκλεισμό των Παλαιστινίων από τα μέρη», διευκρινίζει η οργάνωση σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με αυτήν, τα σχέδια για τη Σεβάστεια δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση και θα διευκολύνουν πρωτίστως την πρόσβαση στον χώρο για τους Ισραηλινούς, μειώνοντας παράλληλα αυτήν των Παλαιστινίων.

