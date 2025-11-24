Στο εδώλιο θα καθίσει μια μητέρα από τη Μινεσότα των ΗΠΑ, η οποία κατηγορείται ότι εξαπέλυσε ρατσιστική επίθεση εναντίον ενός 5χρονου μαύρου παιδιού με αυτισμό σε μια παιδική χαρά σε ένα βίντεο που έγινε viral. Στη συνέχεια επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό της ως θύμα και κατάφερε να βγάλει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια μέσω μιας εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων.

Η 36χρονη Shiloh Hendrix κατηγορήθηκε για τρεις παραβάσεις διατάξεων περί δημόσιας τάξης που προέκυψαν από το περιστατικό στις 28 Απριλίου στο Ρότσεστερ της Μινεσότα.

Η δίκη της μισαλλόδοξης γυναίκας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους, με προδικαστική ακρόαση στις 21 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς την Πέμπτη, σύμφωνα με το ABC 6 News και τη New York Post.

Minnesota mom who called autistic boy, 5, the N-word in horrifying, viral video facing trial https://t.co/cwP0SP07By pic.twitter.com/8oiq9XkDRs — New York Post (@nypost) November 24, 2025

Η Hendrix, η οποία έχει προηγούμενες καταδίκες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, διατάραξη της τάξης και συμπλοκή, έχει δηλώσει αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Η ξανθιά, λευκή γυναίκα έγινε viral στις αρχές Μαΐου, αφού την κατέγραψε ο 30χρονος Sharmake Omar, ο οποίος την αντιμετώπισε αφού φέρεται να αποκάλεσε ένα 5χρονο αγόρι με λέξη που αρχίζει από «Ν». Επανέλαβε την προσβολή πολλές φορές κατά τη διάρκεια του σύντομου βίντεο, χαρακτηρίζοντας το αγόρι ως βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

This woman reportedly called a 5-year-old, who may have been autistic, the N-word. And like clockwork, every MAGA racist slithered out from under their rock to flood her fundraiser with nearly $400,000 now.



This is absolutely revolting. pic.twitter.com/acTxsUaLyM — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) May 2, 2025

Το βίντεο διάρκειας 49 δευτερολέπτων δείχνει την Hendrix να κρατάει τον γιο της και να απομακρύνεται από τον Omar, ο οποίος της ζητά να εξηγήσει τις πράξεις της και εκείνη παραδέχεται ότι αποκάλεσε το παιδί με τη λέξη αυτή.

«Κοίτα τη δουλειά σου», απάντησε η Hendrix, κατηγορώντας το αγόρι ότι έκλεψε αντικείμενα από την τσάντα με τις πάνες του γιου της.

Το βίντεο καταδικάστηκε γρήγορα από εξοργισμένους χρήστες στο διαδίκτυο.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του βίντεο, η Hendrix αποκάλυψε ότι ήταν η γυναίκα στο βίντεο και δημιούργησε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στον ιστότοπο crowdfunding GiveSendGo για να συγκεντρώσει χρήματα που, όπως είπε, ήταν για να «προστατεύσει» την οικογένειά της.

Ισχυρίστηκε ότι τα προσωπικά της στοιχεία διέρρευσαν στο διαδίκτυο και ότι χρειαζόταν χρήματα για να μετακομίσει με την οικογένειά της.

Μέχρι τις 6 Μαΐου, η σελίδα δωρεών είχε συγκεντρώσει πάνω από 700.000 δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης από δηλωμένους νεοναζί και λευκούς εθνικιστές, καθώς και από άλλους που υπερασπίστηκαν τις ενέργειές της.

Σε απάντηση, το GiveSendGo αποφάσισε να απενεργοποιήσει τα σχόλια σχετικά με την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων.