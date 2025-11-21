Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μίλησε χθες, Πέμπτη, στο Συμπόσιο Οικογένειας και Πολιτισμού-Τεχνών στην Άγκυρα, υπογραμμίζοντας τις «αυξανόμενες προκλήσεις» που αντιμετωπίζει ο θεσμός της οικογένειας.

«Λαμβάνουμε μέτρα ενάντια στις επιβολές της ουδετερότητας φύλου και τα LGBT κινήματα, χωρίς καμία παραχώρηση ή εφησυχασμό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία προστατεύει την οικογένεια σε μια εποχή όπου ο παγκόσμιος καπιταλισμός ανοίγει νέα μέτωπα και ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός μαζί με τον ψηφιακό εγκλωβισμό εντείνονται παγκοσμίως.

Ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε για μια δημογραφική κρίση, λέγοντας: «Αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή μία καταστροφή», καθώς ο δείκτης γονιμότητας της χώρας μειώθηκε πέρυσι σε 1,48. Όπως τόνισε, η πτώση αυτή «χτυπάει δυνατό καμπανάκι για το μέλλον μας» και «κανείς που νοιάζεται για το πεπρωμένο της χώρας δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Τον Μάιο, ο Ερντογάν είχε ανακοινώσει ότι η Τουρκία θα χαρακτηρίσει την περίοδο 2026-2035 ως «Δεκαετία Οικογένειας και Πληθυσμού» στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ Οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επέκρινε τον σύγχρονο τρόπο ζωής που θέτει την ατομική άνεση πάνω από τους οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς, δηλώνοντας: «Μια νοοτροπία που βάζει τον εκσυγχρονισμό πάνω από την οικογένεια δεν μπορεί να φέρει ειρήνη ούτε στα άτομα ούτε στην κοινωνία. Αυτός ο τρόπος ζωής διεισδύει ταχύτατα στον ιστό της κοινωνίας μας, ξεκινώντας από τη νεολαία».

Υπενθυμίζεται πως πολλές χώρες έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια μέτρα ενάντια στο κίνημα LGBT. Η Ρωσία απαγόρευσε το «διεθνές LGBT κίνημα» το 2023, ενώ πρόσφατα η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Αργεντινή, η Ινδονησία και η Γεωργία θεσμοθέτησαν μέτρα για αυτό που οι ίδιες χαρακτηρίζουν «προστασία των οικογενειακών αξιών». Παρομοίως, πάνω από 30 αφρικανικές, 22 ασιατικές, έξι αμερικανικές και έξι χώρες της Ωκεανίας έχουν θεσπίσει αυστηρούς κανόνες ενάντια στις επιβολές ουδετερότητας φύλου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα TRT World.