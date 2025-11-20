Την περασμένη εβδομάδα, η ακροδεξιά κατάφερε να «σπάσει» το φράγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πλέον προετοιμάζεται να επεκτείνει την επιρροή της για να πετύχει ένα ευρύτερο φάσμα στόχων. Η ατζέντα της περιλαμβάνει την απέλαση περισσότερων μεταναστών, την ανατροπή της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης, νέους κανόνες για τα γενετικά τροποποιημένα καλλιεργούμενα προϊόντα και περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις.

Μετά από δεκαετίες περιθωριοποίησης από τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα, η ακροδεξιά κατέγραψε σημαντική νίκη την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) εγκατέλειψε τους παραδοσιακούς κεντρώους συμμάχους του και προχώρησε σε σχέδια μείωσης των περιβαλλοντικών κανόνων για τις επιχειρήσεις, τα οποία υποστηρίχθηκαν από βουλευτές της δεξιάς.

Ο Άντερς Βίστισεν, επικεφαλής της ομάδας των Πατριωτών, δήλωσε στο Politico ότι «τώρα που το φράγμα εναντίον της ακροδεξιάς έχει πέσει, θα υπάρξει χώρος για δεξιά πλειοψηφία να περάσει νομοθεσία σε τομείς όπως η ανταγωνιστικότητα και σε κάποια σημεία του Πράσινου Συμφώνου όπου επιθυμούν να μειώσουν στόχους ή βάρη για τις επιχειρήσεις».

Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία σχετικά με την έκταση της συνεργασίας. Το EPP δηλώνει ότι ποτέ δεν διαπραγματεύτηκε άμεσα με τις ακροδεξιές ομάδες, αλλά απλώς παρουσίασε τις θέσεις του, οι οποίες ενδέχεται να υποστηριχθούν ή όχι από άλλους. «Είναι ψέμα ότι διαπραγματευτήκαμε μαζί τους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του EPP, Ντάνιελ Κέστερ, μετά την ψηφοφορία για τους πράσινους κανόνες, ενώ οι βουλευτές των Πατριωτών ισχυρίζονταν ότι υπήρξαν επίσημες συμφωνίες.

Οι Πατριώτες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι βουλευτές του EPP, σε επίπεδο επιτροπών, συνεννοούνται διακριτικά με τους δεξιούς ομολόγους τους σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. «Συντονίζονται μαζί μας αρκετά συχνά σε αυτά τα θέματα», δήλωσε ο Βίστισεν, «αλλά γίνεται λίγο γελοίο που δεν θέλουν να το παραδεχτούν».

Η έκταση της συνεργασίας εξαρτάται, κατά τους Πατριώτες, από την εθνικότητα των κεντροδεξιών βουλευτών. Ο Ρόμαν Χάιντερ, κορυφαίος Πατριώτης στην επιτροπή μεταφορών, ανέφερε ότι η συνεργασία με το γερμανικό EPP είναι πρακτικά αδύνατη, λόγω της ιστορίας της χώρας.

Παρά τις εντάσεις, η συνεργασία με κεντρώους παραμένει αναγκαία, καθώς η EPP χρειάζεται τη στήριξη της κεντρώας πτέρυγας για πλειοψηφία σε κρίσιμα θέματα, όπως ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ. Ο Ιταλός Νικόλα Προκατσίνι, πρόεδρος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, τόνισε ότι η δεξιά μπορεί να συνεργαστεί σε θέματα απελευθέρωσης της αγοράς, μετανάστευσης, γεωργίας και οικογενειακής πολιτικής.

Η ΕΕΡ (ECR) φαίνεται να λειτουργεί συχνά ως «Δούρειος Ίππος» για τους Πατριώτες, μεταφέροντας τις θέσεις τους προς το EPP, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του Κοινοβουλίου. Όταν ρωτήθηκε για μελλοντικές συμφωνίες, ο εκπρόσωπος του EPP, Πέδρο Λόπες ντε Πάμπλο, τόνισε ότι «δεσμευόμαστε πλήρως να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους μας, όπως οι Σοσιαλιστές, οι Δημοκράτες και οι φιλελεύθεροι του Renew».

Σκληρότερη πολιτική στη μετανάστευση

Η μετανάστευση αποτελεί βασικό πεδίο όπου η ακροδεξιά επιδιώκει να προσελκύσει το EPP. Τον Δεκέμβριο αναμένεται ψήφιση νομοσχεδίου για «ασφαλείς» χώρες εκτός ΕΕ, όπου τα κράτη-μέλη θα μπορούν να απελαύνουν μετανάστες ακόμη και αν δεν κατάγονται από αυτές. Οι Πατριώτες ελπίζουν ότι η δεξιά πλειοψηφία θα υποστηρίξει αυστηρότερη εκδοχή του νομοσχεδίου.

Οι διαπραγματευτές των ECR, Πατριωτών και της ομάδας Ευρώπη Κυρίαρχων Εθνών, επιδιώκουν να απομακρύνουν το EPP από το κέντρο και να περάσουν μια πιο αυστηρή ρύθμιση. Η Μαρίκε Έλερς, επικεφαλής διαπραγματεύτρια των Πατριωτών, ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Φρανσουά-Ξαβιέ Μπελάμι από το EPP, του οποίου το κόμμα, Les Républicains, προωθεί αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική στη Γαλλία.

Μείωση κανονισμών και απλοποίηση διαδικασιών

Στον τομέα της γραφειοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να βρήκε νέους συμμάχους, καθώς δεξιές και ακροδεξιές ομάδες προωθούν τη μείωση των κανονισμών και την επιστροφή αρμοδιοτήτων στις εθνικές πρωτεύουσες. Κρίσιμα πεδία συνεργασίας αποτελούν η αυτοκινητοβιομηχανία, με το EPP να πιέζει για κατάργηση των κανονισμών που πλήττουν τον κλάδο και οι στόχοι για την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης έως το 2035, που αποτελούν κεντρικό σημείο της ακροδεξιάς ατζέντας.

Ο Χάιντερ τόνισε ότι, εάν το γερμανικό EPP θέλει να τηρήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις του σχετικά με την άρση της απαγόρευσης των κινητήρων, «δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να συνεργαστεί μαζί μας». Επιπλέον, η νέα ψηφιακή πρόταση της Επιτροπής και οι κανόνες για τα γενετικά τροποποιημένα καλλιεργούμενα προϊόντα προσφέρουν πρόσθετες ευκαιρίες για δεξιά πλειοψηφία, ενώ οι στόχοι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ενδέχεται να χαλαρώσουν με τη στήριξη της ακροδεξιάς, μειώνοντας τα περιβαλλοντικά και κλιματικά όρια για τις επιχειρήσεις.