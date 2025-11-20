Νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη σεξουαλική κακοποίηση που, όπως λέει, υπέστη κατά τη διάρκεια περισσότερων από δύο ετών αιχμαλωσίας από τη Χαμάς έφερε στο φως ο πρώην όμηρος Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, σε απόσπασμα συνέντευξης που προβλήθηκε από το Channel 12 πριν από τη μετάδοσή της στο σύνολό της το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο Γκιλμπόα-Νταλάλ ανήκει στη μικρή ομάδα πρόσφατα απελευθερωμένων ομήρων που αναμένεται να συναντήσει σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, με την παρουσία του να επικεντρώνει το ενδιαφέρον λόγω των αποκαλύψεων που φέρνει στη δημοσιότητα.

Στο τηλεοπτικό απόσπασμα που μεταδόθηκε, ο Γκιλμπόα-Νταλάλ περιγράφει ένα περιστατικό κατά το οποίο, όπως υποστηρίζει, ένας μαχητής της Χαμάς τον κακοποίησε σεξουαλικά αμέσως μετά από ένα σύντομο διάλειμμα που του επιτράπηκε για να κάνει ντους. «Όταν τελείωσα το ντους, με τράβηξε από εκεί. Δεν με άφησε να φορέσω τα ρούχα μου. Με πήρε πίσω στο δωμάτιό τους και με πέταξε σε μία από τις πολυθρόνες τους. Άρχισε να με αγγίζει σε όλο μου το σώμα», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Πάγωσα. Του είπα: “Κάνεις πλάκα, έτσι; Αυτό απαγορεύεται στο Ισλάμ”. Μου έβαλε το όπλο στον λαιμό και μου είπε ότι, αν το έλεγα σε κάποιον, θα με σκότωνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Hostage survivor Guy Gilboa Dalal shares a brutal sexual assault that he carried in silence since his liberation.

His courage to speak out is a testament of the unimaginable crimes committed against Israeli hostages

🎥Channel 12 News pic.twitter.com/awW4zKFh4E — Israel ישראל (@Israel) November 19, 2025

Η μαρτυρία του Γκιλμπόα-Νταλάλ τον καθιστά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον δεύτερο άνδρα πρώην όμηρο που δημοσίως αποκαλύπτει περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης κατά την κράτησή του από τη Χαμάς, μετά τον Ρομ Μπρασλάβσκι, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για αντίστοιχες εμπειρίες. Ο Μπρασλάβσκι είχε περιγράψει την κακοποίηση που υπέστη ως μια διαδικασία «που είχε στόχο να με ταπεινώσει» ανέφερε, προσθέτοντας: «ο στόχος ήταν να τσακίσουν την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκαναν».

Παράλληλα, αρκετές γυναίκες που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα έχουν επίσης περιγράψει περιστατικά σεξουαλικής βίας και απειλές που, όπως αναφέρουν, δέχθηκαν όσο βρίσκονταν σε αιχμαλωσία, σκιαγραφώντας μια ακόμη πιο σκοτεινή εικόνα για τις συνθήκες κράτησης από τη Χαμάς και τις πρακτικές που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, εφαρμόζονταν σε βάρος των ομήρων.