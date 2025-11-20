Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ επέστρεψαν στη φιλική τους σχέση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τον υποδέχτηκε για δύο ημέρες εκδηλώσεων με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο και τον ανέφερε ονομαστικά σε ομιλία της Τετάρτης, έπειτα από αθόρυβες διπλωματικές προσπάθειες των συμβούλων του για να επουλωθεί μία από τις πιο έντονες ρήξεις στην πολιτική ιστορία.

Ο Τραμπ έκανε όχι μία, αλλά τρεις αναφορές στον Μασκ κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής ομιλίας μπροστά στον πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ενώ το προηγούμενο βράδυ τού έκανε ένα θερμό χτύπημα στον βραχίονα στη δεξίωση του Λευκού Οίκου προς τιμήν του Σαουδάραβα αξιωματούχου. «Είσαι τόσο τυχερός που είμαι μαζί σου, Έλον», δήλωσε ο πρόεδρος, προωθώντας νέες φορολογικές εκπτώσεις για τα εγχώρια αυτοκίνητα και προσθέτοντας αστειευόμενος: «Μου έχει πει ποτέ σωστά ευχαριστώ;». Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις εκλογές του 2024, μιλώντας για τον κορυφαίο οικονομικό του υποστηρικτή σε εκείνη την αναμέτρηση και περιγράφοντας πως «είναι σχεδόν σαν να βρίσκεσαι σε πόλεμο», όταν αποφασίζεις πώς θα επιτεθείς στους Δημοκρατικούς σε θέματα συνόρων και συμμετοχής τρανς αθλητών στα σπορ. «Λέω στους ανθρώπους: “Μη μιλάτε γι’ αυτό, περιμένετε μέχρι δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές και χτυπήστε τους όσο πιο δυνατά μπορείτε, σωστά;”. Αυτό συζητήσαμε, έτσι δεν είναι, Έλον;», είπε ο Τραμπ, με τον Μασκ να βρίσκεται σε θέση τιμώμενου προσκεκλημένου.

Ο ρόλος του Τζέι Ντι Βανς και της Σούζι Γουάιλς

Σημαντικό ρόλο για την επαναπροσέγγιση έπαιξαν ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, και η διευθύντρια του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, σύμφωνα με πέντε πηγές εντός ή κοντά στη διοίκηση Τραμπ. «Τόσο η Σούζι όσο και ο Τζέι Ντι έχουν ξεκαθαρίσει στον Έλον ότι έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και ότι είναι πρόθυμοι να λειτουργήσουν ως δίαυλοι και έντιμοι μεσολαβητές σε οτιδήποτε αφορά τη στήριξή του προς την κυβέρνηση», είπε πηγή στη nypost. «Έχει έναν χώρο για να εκφραστεί ιδιωτικά. Αυτό είναι καθοριστικό και ο τρόπος που αυτό εξελίχθηκε δεν έχει γίνει δημόσιος, επειδή όλοι τους εκτιμούν και έχουν χτίσει εμπιστοσύνη ότι μπορούν να μιλούν ιδιωτικά και ειλικρινά, κάτι που επέτρεψε αυτή την εξέλιξη», συμπλήρωσε. Από την πλευρά του, ο Μασκ «έχει εκφράσει ενδιαφέρον να δείξει ότι θέλει να είναι υποστηρικτικός και συνεργατικός», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Άλλο στέλεχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι «η σχέση έχει πραγματικά ξαναζεσταθεί» περισσότερο από πέντε μήνες μετά την αιφνιδιαστική δήλωση του Μασκ υπέρ της παραπομπής του Τραμπ και την πρόθεσή του να δημιουργήσει τρίτο κόμμα που θα μπορούσε να βυθίσει τις Ρεπουμπλικανικές πιθανότητες στις επόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Η Γουάιλς εκτίμησε το γεγονός ότι ο Μασκ «είχε τεράστια επίδραση στις προσπάθειές μας να περιορίσουμε το μέγεθος της κυβέρνησης» ως αμισθί επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο και «δεν ήθελε να το χάσει ολοκληρωτικά», σύμφωνα με δεύτερη πηγή. Μία τρίτη πηγή τόνισε ότι «ο Έλον εμπιστεύεται τη Σούζι και τον Τζέι Ντι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον» και ότι ο Βανς «εργάζεται για να χαλαρώσει τις εντάσεις». Οι ήρεμες παρασκηνιακές επαφές έφεραν αποτέλεσμα, όταν οι Τραμπ και Μασκ συνομίλησαν προσωπικά στην κηδεία του δολοφονημένου συνιδρυτή της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, στις 21 Σεπτεμβρίου στην Αριζόνα.

Στο μεταξύ, ο Νταν Σκαβίνο, μακροχρόνιος σύμβουλος και «γκουρού» των social media του Τραμπ, καθώς και νέος διευθυντής προεδρικού προσωπικού, ανέστρεψε την απόφαση του προκατόχου του, Σέρτζιο Γκορ, να αποσύρει εκδικητικά την υποψηφιότητα του Τζάρεντ Άιζακμαν για την ηγεσία της NASA, μία από τις βασικές αιτίες οργής του Μασκ. «Ο Νταν το πήρε σαν αποστολή ζωής να διορθώσει αυτό το λάθος» και να επαναπροτείνει τον Άιζακμαν, πρώην αστροναύτη, όπως είπε πηγή στη nypost.

Ο Τραμπ είχε αποσύρει την υποψηφιότητα του Άιζακμαν, δισεκατομμυριούχου στον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών και της αεροδιαστημικής, στις 31 Μαΐου μετά από προτροπή του Γκορ, λόγω προηγούμενων δωρεών του σε Δημοκρατικούς, παρότι αρκετοί πρώην Δημοκρατικοί συμμετέχουν στο υπουργικό συμβούλιο Τραμπ. Ο Άιζακμαν επαναπροτάθηκε στις 4 Νοεμβρίου και αποτελούσε μία από τις λίγες επιλογές που είχε ζητήσει ο Μασκ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Γκορ «φίδι», επειδή φέρεται να υπονόμευσε τον φίλο του ως εκδίκηση για τον δημόσιο εξευτελισμό του από τον Μασκ σχετικά με τον ρυθμό στελέχωσης της κυβέρνησης. Ο Γκορ αποχαιρέτησε τον Λευκό Οίκο στις 10 Νοεμβρίου, πριν μετακινηθεί ως πρέσβης στην Ινδία, εξέλιξη που οι επικριτές του θεωρούν ως «ήπια προσγείωση» μετά το ότι έθεσε σε κίνδυνο την πολιτική ατζέντα του Τραμπ για προσωπικούς λόγους.

Η διαμάχη

Η αναθέρμανση της σχέσης Τραμπ-Μασκ, παρά το γεγονός ότι ο Μασκ επένδυσε 290 εκατομμύρια δολάρια σε Ρεπουμπλικανικές εκστρατείες πέρυσι για την επιστροφή του Τραμπ, θεωρείται εντυπωσιακή δεδομένου του βάθους της σύγκρουσης. Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Μασκ εξέφρασε ανησυχία για τις δαπάνες στο τελικό νομοσχέδιο One Big Beautiful Bill Act, το οποίο περιελάμβανε βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις, όπως μειώσεις φόρων στα φιλοδωρήματα, στις υπερωρίες και στις πληρωμές Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η σύγκρουση κορυφώθηκε στις 5 Ιουνίου, όταν ο Τραμπ απείλησε να τερματίσει τη χρηματοδότηση των SpaceX και Tesla και ο Μασκ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος εμπλέκεται σε αρχεία σχετικά με τον παιδόφιλο και διακινητή σεξ Τζέφρι Έπσταϊν. Μετά από μία περίοδο αποκλιμάκωσης, κατά την οποία ο πρώην επικεφαλής του DOGE διέγραψε την ανάρτηση για τον Έπσταϊν, ο Μασκ ανακοίνωσε στις 5 Ιουλίου τη δημιουργία τρίτου κόμματος με την ονομασία America Party «για να σας δώσουμε πίσω την ελευθερία σας», κάτι που απειλούσε να αποσπάσει ψήφους από τους Ρεπουμπλικανούς. «Χρειαζόταν χρόνος για να πέσουν οι τόνοι, και η Σούζι το αναγνώρισε αυτό», είπε η πρώτη πηγή.

«Ποτέ δεν θα είναι όπως παλιά. Είναι αλήθεια ότι είναι φιλικοί, αλλά όχι “φίλοι”»

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο ρόλος της Γουάιλς ήταν πάντοτε παρασκηνιακός, εντοπίζοντας προβλήματα και προσπαθώντας να τα επιλύσει, ενώ η ίδια, μαζί με τον Βανς, ήταν άτομα στα οποία ο Μασκ απευθυνόταν άμεσα, όταν είχε κάτι να συζητήσει. «Η Σούζι και ο Τζέι Ντι νοιάζονται για την ειλικρινή στήριξή του στην ευρύτερη κυβέρνηση και στους στόχους του προέδρου», είπε η πηγή, περιγράφοντας επίσης την προθυμία του Τραμπ να επαναφέρει τις ισορροπίες ως μια μορφή πολιτικού πραγματισμού. «Υπήρξαν πολλές στιγμές όπου ο πρόεδρος έδειξε αυτόν τον πραγματισμό», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, επιχειρηματικά συμφέροντα του Μασκ τέμνονταν με την παρουσία της σαουδαραβικής αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον. Για παράδειγμα, κατά την επίσκεψη, η εταιρεία του xAI ανακοίνωσε συνεργασία με τη σαουδαραβική HUMAIN AI για τη δημιουργία ενός data center 500 μεγαβάτ στο βασίλειο, χρησιμοποιώντας τσιπ της Nvidia. Ωστόσο, πηγή υπογράμμισε ότι ο Μασκ δεν συμμετείχε στις εκδηλώσεις για προσωπικό όφελος. «Αν επρόκειτο μόνο για τα προσωπικά του συμφέροντα, δεν θα ήταν στο δείπνο. Είναι ειλικρινής στη στήριξή του και στις προσπάθειες να είναι μέρος της ομάδας. Και η ομάδα είναι η Αμερική», δήλωσε εξέχων Ρεπουμπλικανός.

Παρ’ όλα αυτά, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου προειδοποίησε ότι «ποτέ δεν θα είναι όπως παλιά». «Είναι αλήθεια ότι είναι φιλικοί, αλλά όχι “φίλοι”», ανέφερε. «Ο πρόεδρος συγχωρεί, αλλά δεν ξεχνά», τόνισε.