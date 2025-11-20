Η κυπριακή αστυνομία συνέλαβε έναν 58χρονο άνδρα, ο οποίος αναζητείτο σχετικά με τον τραυματισμό ενός 26χρονου το απόγευμα της Τετάρτης έξω από περίπτερο στην Πάφο.

Ο 26χρονος Ελληνοκύπριος από την Πάφο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου στη Λεμεσό. Αμέσως μετά τον τραυματισμό του με μαχαίρι από τον 58χρονο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφου όπου του έγινε συρραφή των τραυμάτων και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Κρίσιμα για την υγεία του χαρακτηρίζονται από τους θεράποντες ιατρούς τα δύο επόμενα 24ωρα.

Τι συνδέει το θύμα με τον δράστη

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τις προκαταρκτικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι ο 26χρονος δέχτηκε επίθεση από τον 58χρονο, ο οποίος τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times του αιματηρού συμβάντος προηγήθηκε καταγγελία νεαρής κοπέλας σε βάρος του 26χρονου ότι την παρενοχλούσε. Φαίνεται ότι το συμβάν δεν είναι άσχετο καθώς ο 58χρονος είναι ο πατέρας της νεαρής.

Συγκεκριμένα, το θύμα διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την κόρη του φερόμενου δράστη. Η κοπέλα προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία, χθες το απόγευμα, ότι το θύμα την παρενοχλούσε και ότι της είχε προκαλέσει ζημιές στο όχημά της.

Κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία ο 26χρονος και ο πατέρας της κοπέλας συναντήθηκαν αργά χθες το απόγευμα έξω από το περίπτερο, στον κεντρικό δρόμο των Κονιών, και μετά από λογομαχία ο 58χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι τραυματίζοντας σοβαρά τον 26χρονο.

Ο 58χρονος που θα οδηγηθεί σήμερα στο δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος κράτησης αρνείται να συνεργαστεί με τους εξεταστές της υπόθεσης ενώ η οικία του φρουρείται προκειμένου να συνεχιστούν και σήμερα οι εξετάσεις.