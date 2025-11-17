Την ώρα που η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με νέα οικονομική κρίση και οι ηγεσίες της να αμφισβητούνται έντονα τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία, αξιωματούχοι της υποστηρίζουν ότι έρχεται πόλεμος.

Μετά τον Γερμανό υπουργό Άμυνας και τον Επίτροπο Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας, στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα, δήλωσε ότι η χώρα του εισέρχεται σε «προπολεμική φάση».

«Ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Δημιουργεί συνθήκες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αστυνομία, καθώς και στη δημιουργία του σκηνικού για πιθανή επιθετικότητα σε πολωνικό έδαφος», είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, έδωσε συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, προειδοποιώντας για την αυξανόμενη στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία και τονίζοντας την ανάγκη η Ευρώπη να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον.

«Η ερώτηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποθετική», δήλωσε ο Πιστόριους, εξηγώντας ότι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν μόνο να εκτιμήσουν πότε η Ρωσία θα έχει ανασυντάξει τις ένοπλες δυνάμεις της σε βαθμό που να μπορεί να επιτεθεί σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

«Πάντοτε λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί από το 2029 και μετά. Τώρα όμως κάποιοι θεωρούν ότι είναι εφικτό ήδη από το 2028, ενώ ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ήδη ζήσαμε το τελευταίο μας ειρηνικό καλοκαίρι».

Επίσης, ο Άντριους Κουμπίλιους, επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ε.Ε., δήλωσε σε παρέμβασή του στη Διάσκεψη για την υπεράσπιση των Βαλτικών χωρών ότι οι ρωσικοί στόχοι έχουν επιταχυνθεί.

Ο Λιθουανός επίτροπος αποκάλυψε ότι οι μυστικές υπηρεσίες πολλών κρατών —όπως η Γερμανία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και οι Βαλτικές χώρες— αναφέρουν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να δοκιμάσει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ «τα επόμενα δύο έως τέσσερα χρόνια, πριν από το 2030».

Σημειώνεται, ότι οι δηλώσεις πως έρχεται πόλεμος γίνονται τη στιγμή που η Ευρώπη ετοιμάζεται να αποκτήσει πολεμική οικονομία, ώστε να εξοπλιστεί ξανά, αλλά και να αντιμετωπίσει τα οικονομικά της προβλήματα. Ωστόσο, αυτό είναι δύσκολο, καθώς η πολεμική οικονομία για να αποφέρει κέρδος συνεπάγεται εμπλοκή σε πόλεμο, αλλά και μερική φτωχοποίηση των πολιτών, ώστε το βάρος να δοθεί στη πολεμική βιομηχανία και όχι σε τομείς που αφορούν την καθημερινή ζωή.