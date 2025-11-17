Οι προειδοποιήσεις σχετικά με την αυξανόμενη ρωσική απειλή αποκτούν πλέον νέο, πιο επείγοντα χαρακτήρα. Ενώ αρχικά οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πιθανή επίθεση της Ρωσίας κατά κράτους-μέλους περίπου το 2030, οι νέες πληροφορίες που προέρχονται από υπηρεσίες πληροφοριών τοποθετούν το χρονικό πλαίσιο πολύ νωρίτερα.

Ο Αντριους Κουμπίλιους, επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ε.Ε., δήλωσε σε παρέμβασή του στη Διάσκεψη για την υπεράσπιση των Βαλτικών χωρών ότι οι ρωσικοί στόχοι έχουν επιταχυνθεί.

Ο Λιθουανός επίτροπος αποκάλυψε ότι οι μυστικές υπηρεσίες πολλών κρατών —όπως η Γερμανία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και οι Βαλτικές χώρες— αναφέρουν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να δοκιμάσει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ «τα επόμενα δύο έως τέσσερα χρόνια, πριν από το 2030».

Το Άρθρο 5 ορίζει ότι η επίθεση σε ένα μέλος της Συμμαχίας θεωρείται επίθεση σε όλα τα μέλη, γεγονός που θα οδηγούσε σε γενικευμένη σύγκρουση.

Η παρέμβαση αυτή είναι η πρώτη φορά που Ευρωπαίος αξιωματούχος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ρωσικής επιθετικής ενέργειας να συμβεί ακόμα και από το 2027. Αυτό επιβεβαιώνει, αλλά επιδεινώνει, τις προηγούμενες ανησυχίες που οδήγησαν στο αμυντικό πρόγραμμα της Ε.Ε., γνωστό ως «Αμυντική ετοιμότητα – 2030».

Οι ενέργειες της Μόσχας φαίνεται ότι έχουν ήδη ξεκινήσει, και μάλιστα δεν έχουν στόχο μόνο τις γειτονικές χώρες, όπως οι Βαλτικές.

Η Πολωνία καταγγέλλει καθημερινές προκλήσεις στα σύνορά της, ενώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εντοπιστεί να πετούν πάνω από αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Βέλγιο.

Η μεγαλύτερη ανησυχία για το Βέλγιο πηγάζει από το γεγονός ότι φιλοξενεί την έδρα της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ΝΑΤΟ, καθιστώντας την ασφάλειά του ζωτικής σημασίας για όλη τη Συμμαχία.

Αυτές οι προκλήσεις έχουν οδηγήσει τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να συνδράμουν τις βελγικές ένοπλες δυνάμεις με στρατιωτική παρουσία, κίνηση που είχε προηγηθεί και στη Δανία.

Ο Λιθουανός επίτροπος τόνισε ότι οι ρωσικοί στόχοι ξεπερνούν πλέον την ανατολική πτέρυγα και ότι πρέπει να ενισχυθεί ταυτόχρονα και η μεσογειακή πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε γερμανικό Μέσο (Table. Europe), ο Κουμπίλιους επεσήμανε: «Ο Πούτιν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τέτοιες προκλήσεις σε μεγάλη κλίμακα και πιο συχνά στο μέλλον, όχι μόνο στα συνοριακά κράτη».

Απειλή: Είναι «πολύ εύκολο να εκτοξευθούν επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη από πλοία του σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο ».

Προτεραιότητα: Τα κράτη του Νότου αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις (π.χ. προστασία των υποβρύχιων καλωδίων) και θα πρέπει να αναπτύξουν κοινά έργα για την ασφάλεια και την προστασία από την παράνομη μετανάστευση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικός μοχλός.

Προς το παρόν, οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν βλέπουν άμεση απειλή στη Μεσόγειο, αλλά «γνωρίζουμε πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι καταστάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Γερμανία βλέπει επιδείνωση

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύονται και από τη Γερμανία. Ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung για την αυξανόμενη στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία.

Ο Πιστόριους ανέφερε ότι ενώ οι εκτιμήσεις ήταν αρχικά για επίθεση «από το 2029 και μετά», τώρα στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι είναι εφικτό «ήδη από το 2028». Ορισμένοι ιστορικοί μάλιστα πιστεύουν ότι «ήδη ζήσαμε το τελευταίο μας ειρηνικό καλοκαίρι».