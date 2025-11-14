Μια μητέρα από το Τενεσί, στις ΗΠΑ, επέτρεψε στην έφηβη κόρη της να αλλάξει το όνομά της, Dixie, αφού τα παιδιά στο σχολείο τη χλεύαζαν γι’ αυτό και την κατηγορούσαν για «ρατσισμό» και υποστήριξη του Νότου της εποχής του Αμερικανικού Εμφυλίου.

«Την κοροϊδεύουν γι’ αυτό», έγραψε η 35χρονη Danielle Remp στο TikTok, εξηγώντας γιατί άφησε τη 16χρονη κόρη της να εγκαταλείψει το όνομά της. «Είπα ναι, χωρίς δεύτερη σκέψη!»

Η Dixie, που πλέον ονομάζεται Skye, είπε ότι την κορόιδευαν και πως δεχόταν συνεχές bullying για το όνομά της στα διαλείμματα.

«Δίνουν κάθε λογής χυδαίες σημασίες στο όνομα και με φωνάζουν έτσι στους διαδρόμους», είπε η μαθήτρια στο Today.com.

Γιατί άλλαξε το όνομά της, τι έγραψαν οι χρήστες των social media

Η νεαρή αποκάλυψε ότι ο πατέρας της ήταν εκείνος που την ονόμασε Dixie όταν γεννήθηκε το 2008, ενώ η μητέρα της ήθελε να τη λένε Skye -όνομα που τώρα της φαίνεται περισσότερο «δικό της».

Ο όρος Dixie συνδέθηκε με τον αμερικανικό Νότο μετά το τραγούδι «Dixie’s Land», που έγινε ανεπίσημος ύμνος της Συνομοσπονδίας τον 19ο αιώνα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αμφιλεγόμενος σε ορισμένους κύκλους λόγω της σύνδεσής του με το παρελθόν της δουλείας. Χαρακτηριστικά, το συγκρότημα The Dixie Chicks άλλαξε το όνομά του σε The Chicks το 2020.

Η Remp, που εργάζεται σε κατάστημα fast food, συγκεντρώνει τώρα 200 δολάρια για να καλύψει τα νομικά έξοδα της αλλαγής ονόματος της κόρης της.

«Είναι καλό παιδί», είπε η Remp. «Πηγαίνει πολύ καλά στο σχολείο, δεν μου δημιουργεί προβλήματα. Οπότε, αν η αλλαγή ονόματος την κάνει να νιώθει καλύτερα με τον εαυτό της, γιατί να πω όχι;»

Η ανάρτηση της Remp στο TikTok συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, με ορισμένους χρήστες να την επικρίνουν ότι υποχωρεί στις επιθυμίες της έφηβης κόρης της.

«Τι; Όχι. Πρέπει να μάθεις στο παιδί σου ανθεκτικότητα. Αν την αφήσεις να αλλάξει το όνομά της, τι άλλο θα θελήσει να αλλάξει;» έγραψε ένας.

«Με λένε επίσης Dixie! Με κορόιδευαν, αλλά τώρα αγαπώ το όνομά μου», έγραφε άλλο σχόλιο.

Άλλοι υποστήριξαν την απόφαση, γράφοντας ότι «όλοι θα έπρεπε να δικαιούνται μία δωρεάν αλλαγή ονόματος».

«Ως κάποιος που δέχτηκε φρικτό bullying για το όνομά του μεγαλώνοντας και το άλλαξε ως ενήλικας, σε ευχαριστώ», έγραψε ένας ακόμη χρήστης.