Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, σηματοδοτώντας την επίσημη λήξη της μακροβιότερης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το νομοσχέδιο έφτασε στο γραφείο του προέδρου μετά την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το βράδυ, ανοίγοντας το δρόμο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του πριν υπογράψει το νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θα ανοίξει ξανά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ

επιρρίπτοντας ευθύνη στους Δημοκρατικούς για την αναστολή λειτουργίας και τους κατηγορεί για προσπάθεια «εκβιασμού», καθώς απαιτούσαν εγγυήσεις για τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι αυτή που ήθελαν εξαρχής οι Ρεπουμπλικάνοι.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ήθελαν ποτέ shutdown», ανέφερε και πρόσθεσε «Έχει κοστίσει στη χώρα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια».

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους παραμένουν στο επίκεντρο των σκέψεών του.

«Απλώς θέλω να πω στον αμερικανικό λαό να μην ξεχάσει αυτό όταν φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και σε άλλα ζητήματα», είπε σε ομιλία αργά το βράδυ από το Οβάλ Γραφείο. «Μην ξεχάσετε τι έχουν κάνει στη χώρα μας».

Στην προσπάθειά του να ελέγξει την αφήγηση γύρω από την αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης, ο πρόεδρος επέμεινε ότι η ευθύνη βαραίνει τους Δημοκρατικούς. Καθισμένος στο Οβάλ Γραφείο, μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να παρουσιάσει νέο σχέδιο για την υγειονομική περίθαλψη.

President Trump signs bill to OFFICIALLY reopen the government, ending the Democrat Shutdown.



Let's get our country WORKING again. 🇺🇸 pic.twitter.com/QJqX90k9sC — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

«Σήμερα ζητώ οι ασφαλιστικές εταιρείες να μην πληρωθούν», δήλωσε ο Τραμπ, «αλλά να διατεθεί αυτό το τεράστιο ποσό απευθείας στον λαό».

Με αυτή τη δήλωση, ο Τραμπ καθόρισε σαφώς το πλαίσιο των πολιτικών διακυβευμάτων για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης τίθεται πλέον στο επίκεντρο της μάχης για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Θα δουλέψουμε σε κάτι που αφορά την υγειονομική περίθαλψη», πρόσθεσε. «Μπορούμε να τα κάνουμε πολύ καλύτερα».

Δείτε βίντεο:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε αργά το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) ένα πακέτο χρηματοδότησης που τερματίζει την 43ήμερη αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης.

Με ψήφους 222 υπέρ και 209 κατά, έξι Δημοκρατικοί ψήφισαν μαζί με σχεδόν όλους τους Ρεπουμπλικάνους υπέρ της αποστολής του νομοσχεδίου στο γραφείο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Δύο Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν κατά της έγκρισής του.

Το πακέτο, που είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, περιλαμβάνει τρία νομοσχέδια πλήρους ετήσιας χρηματοδότησης, ενώ παρατείνει τη χρηματοδότηση της υπόλοιπης κυβέρνησης μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα διαμάχη χρηματοδότησης στις αρχές του επόμενου έτους.

Τι φέρνει το τέλος του shutdown

Η ψήφιση του νέου νόμου εξασφαλίζει χρηματοδότηση για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026, με αποτέλεσμα: