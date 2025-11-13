Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει απόψε το νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θα τερματίσει την αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ψηφίσει σύντομα το νομοσχέδιο, αφού εγκρίθηκε από τη Γερουσία νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή προτού ο πρόεδρος προχωρήσει στην υπογραφή του.

Η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης διαρκεί ήδη 43 ημέρες – η μεγαλύτερη στην ιστορία – και ο Τραμπ θα θελήσει να παρουσιάσει το νομοσχέδιο ως νίκη για τους Ρεπουμπλικάνους, αφού οι Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τις εγγυήσεις που ζητούσαν για τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η υπογραφή θα γίνει μπροστά στις κάμερες, επομένως ο Τραμπ ενδέχεται να κληθεί ξανά να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τα αρχεία Έπσταϊν.