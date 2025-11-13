Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ενέκρινε αργά το βράδυ της Τετάρτης ένα πακέτο χρηματοδότησης που τερματίζει την 43ήμερη αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης.

Το μακροβιότερο κυβερνητικό shutdown στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών έλαβε τέλος έπειτα από από 43 ημέρες, μετά την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου που αποτέλεσε προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ Ρεπουμπλικανών και μιας ομάδας γερουσιαστών προσκείμενων στους Δημοκρατικούς. Η νομοθεσία επανεκκινεί τη λειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την υγειονομική περίθαλψη που απαιτούσε το κόμμα της μειοψηφίας.

Η συμβιβαστική αυτή συμφωνία επιτρέπει την επιστροφή της κυβέρνησης σε κανονική λειτουργία έως τον Ιανουάριο, χωρίς να επιλύει το ζήτημα των φορολογικών ελαφρύνσεων του Affordable Care Act (γνωστού ως Obamacare), που λήγουν σύντομα. Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί ζητούσαν την παράτασή τους ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία επαναλειτουργίας της κυβέρνησης.

Με ψήφους 222 υπέρ και 209 κατά, έξι Δημοκρατικοί ψήφισαν μαζί με σχεδόν όλους τους Ρεπουμπλικάνους υπέρ της αποστολής του νομοσχεδίου στο γραφείο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Δύο Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν κατά της έγκρισής του.

Το πακέτο, που είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, περιλαμβάνει τρία νομοσχέδια πλήρους ετήσιας χρηματοδότησης, ενώ παρατείνει τη χρηματοδότηση της υπόλοιπης κυβέρνησης μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα διαμάχη χρηματοδότησης στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να υπογράψει το νομοσχέδιο γύρω στις 21:45 στο Οβάλ Γραφείο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος.

«Το Δημοκρατικό shutdown επιτέλους τελείωσε χάρη στους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής και της Γερουσίας», ανέφεραν οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες της Βουλής σε δήλωσή τους. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Δημοκρατικοί είναι υπεύθυνοι για εκατομμύρια αμερικανικές οικογένειες που έμειναν χωρίς τροφή, ταξιδιώτες που εγκλωβίστηκαν στα αεροδρόμια και στρατιώτες που δεν ήξεραν αν θα λάβουν τον επόμενο μισθό τους. Ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα που ψήφισε 15 φορές για να κρατήσει την κυβέρνηση κλειστή και να προκαλέσει το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ. Τώρα που οι Ρεπουμπλικανοί το τερμάτισαν, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε το νομοθετικό μας έργο για το καλό του αμερικανικού λαού».



Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο Δημοκρατικός ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον αγώνα για την παράταση των επιδοτήσεων.

«Αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει — μόλις αρχίσαμε», είπε. «Είτε οι Ρεπουμπλικανοί αποφασίζουν να παρατείνουν τις φορολογικές πιστώσεις του Affordable Care Act φέτος, είτε ο αμερικανικός λαός θα τους απολύσει του χρόνου και θα βάλει τέλος στην προεδρία του Ντόναλντ Τζ. Τραμπ μια και καλή. Έτσι θα τελειώσει αυτή η μάχη».



Οι Δημοκρατικοί της Βουλής εξέδωσαν αργότερα ανακοίνωση, στην οποία ανέφεραν: «Οι Αμερικανοί αξίζουν κάτι καλύτερο από το χάος, τη σκληρότητα και τη διαφθορά που έχει προκαλέσει στη χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί από την αρχή της προεδρίας του. Πριν από 43 ημέρες, ο Τραμπ και οι ακραίοι του MAGA έκλεισαν την κυβέρνηση επειδή δεν ήθελαν να προσφέρουν προσιτή υγειονομική περίθαλψη στους εργαζόμενους Αμερικανούς. Κατά τη διάρκεια του ρεπουμπλικανικού shutdown, η διοίκηση Τραμπ και οι υποστηρικτές της στο GOP προκάλεσαν τεράστιο πόνο στους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, των αστυνομικών, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των δικαιούχων επιδομάτων τροφίμων – όλα αυτά επειδή οι Ρεπουμπλικανοί δεν ενδιαφέρονται να σταματήσουν την εκτόξευση του κόστους υγείας. Οι Δημοκρατικοί της Βουλής θα συνεχίσουν αυτή τη μάχη μέχρι να τη νικήσουν».



Η αντιπαράθεση για τη χρηματοδότηση υπήρξε η μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος. Οδήγησε σε πρωτοφανείς διακοπές βασικών υπηρεσιών, καθώς η κυβέρνηση επέβαλε περικοπές στις αερομεταφορές και ανέστειλε, για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο ομοσπονδιακό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας.

Το shutdown ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα περίπου 700.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι να τεθούν σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών. Εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι, όπως στρατιωτικοί, αστυνομικοί και υπάλληλοι ασφαλείας αεροδρομίων, συνέχισαν να εργάζονται χωρίς μισθό.

Ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βόουτ, γνωστός για τη σκληρή στάση του απέναντι στη δημόσια διοίκηση, εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή για να διατάξει περαιτέρω απολύσεις, καθώς και περικοπές χρηματοδότησης για έργα υποδομών σε πολιτείες που είχαν ψηφίσει υπέρ της Καμάλα Χάρις.

Παρότι ο Τραμπ διέταξε να πληρωθούν οι στρατιωτικοί —κάτι που πολλοί ειδικοί χαρακτήρισαν πιθανώς παράνομο— άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι έχασαν τους μισθούς τους. Οι τράπεζες τροφίμων ανέφεραν αύξηση στη ζήτηση, ειδικά μετά την αναστολή των πληρωμών του προγράμματος SNAP (κουπόνια τροφίμων), με την κυβέρνηση να επικαλείται τη διακοπή χρηματοδότησης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι διέταξε περιορισμό των πτήσεων, λέγοντας ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονταν υπό «άνευ προηγουμένου πίεση». Ακολούθησαν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Στις αρχές Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί σημείωσαν ευρείες νίκες στις ενδιάμεσες εκλογές, κερδίζοντας τις κυβερνητικές έδρες σε Βιρτζίνια και Νιου Τζέρσεϊ και εξασφαλίζοντας νέους εκλογικούς χάρτες στην Καλιφόρνια που ενισχύουν τις πιθανότητές τους.