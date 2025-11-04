Το μυστήριο γύρω από τα κίνητρα του Αμερικανού στρατιώτη των Ειδικών Δυνάμεων που ανατίναξε ένα ηλεκτρικό όχημα Tesla Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο «Trump Las Vegas» την Πρωτοχρονιά του 2025, παίρνει νέα τροπή.

Η τελική έκθεση της Αστυνομίας του Λας Βέγκας (LVMPD), που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός «μανιφέστου» που άφησε πίσω του ο δράστης – ωστόσο το υπουργείο Άμυνας έχει χαρακτηρίσει το περιεχόμενό του «απόρρητο», αρνούμενο να το δημοσιοποιήσει.

Ο «πατριώτης τύπου Ράμπο»

Ο 37χρονος δράστης, Μάθιου Λιβελσμπέργκερ, ήταν εν ενεργεία μέλος των Green Berets, των επίλεκτων Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού. Σύμφωνα με συναδέλφους του, είχε τη φήμη του «πατριώτη τύπου Ράμπο» και υπήρξε φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ημέρα της επίθεσης, ο Λιβελσμπέργκερ είχε φορτώσει το ενοικιασμένο Cybertruck με πυροτεχνήματα, φιάλες βενζίνης και καύσιμα. Την 1η Ιανουαρίου, στάθμευσε το όχημα μπροστά από το λόμπι του ξενοδοχείου Trump στο Las Vegas Strip και το πυροδότησε.

Καθώς το όχημα τυλιγόταν στις φλόγες, πυροβόλησε τον εαυτό του, σύμφωνα με την αστυνομία. Παρά την ένταση της έκρηξης, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.

Το μανιφέστο που δεν θα δει το φως της δημοσιότητας

Σύμφωνα με την έκθεση των Αρχών, ο Λιβελσμπέργκερ άφησε πίσω του σημειώσεις στο κινητό του τηλέφωνο. Σε μία από αυτές ανέφερε ότι η ενέργειά του «δεν ήταν τρομοκρατική επίθεση, αλλά ένα κάλεσμα αφύπνισης».

«Οι Αμερικανοί προσέχουν μόνο τα θεάματα και τη βία», έγραψε. «Υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσω το μήνυμά μου μέσω ενός θεάματος με πυροτεχνήματα και εκρηκτικά;»

Σε άλλο σημείο, επέκρινε τη «δειλή και ανίκανη ηγεσία» των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται «στα πρόθυρα κατάρρευσης».

Μία από τις σημειώσεις του φέρεται να στάλθηκε στον πρώην Navy SEAL και εργολάβο της CIA, Σον Ράιαν, αλλά δεν έχει δημοσιοποιηθεί ολόκληρη. Το υπουργείο Άμυνας έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του μανιφέστου και, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν πρόκειται να το δώσει στη δημοσιότητα, καθώς θεωρείται αποδεικτικό υλικό σε στρατιωτική έρευνα.

Η δύσκολη περίοδος στη ζωή του

Πληροφορίες από την έρευνα αποκαλύπτουν ότι ο Λιβελσμπέργκερ ήταν σε κρίση πριν από την επίθεση. Έξι ημέρες νωρίτερα, η σύζυγός του τον είχε εγκαταλείψει, κατηγορώντας τον για απιστία, και τον είχε διώξει από το σπίτι τους στο Κολοράντο Σπρινγκς. Το ζευγάρι είχε μία κόρη.

Ο στρατιώτης εγκατέλειψε το σπίτι του την επομένη των Χριστουγέννων, ενοικίασε μέσω της εφαρμογής Turo ένα Tesla Cybertruck και ξεκίνησε οδικώς για το Λας Βέγκας.

Πολιτικά κίνητρα ή προσωπική κατάρρευση;

Το FBI ερεύνησε αν ο στόχος -το ξενοδοχείο που φέρει το όνομα του προέδρου Τραμπ- επελέγη για πολιτικούς λόγους. Παρά το γεγονός ότι ο Λιβελσμπέργκερ ήταν γνωστός υποστηρικτής του Τραμπ, οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα.

Η έκθεση της LVMPD χαρακτηρίζει την έκρηξη ως «προμελετημένη επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό», η οποία είχε τη δυνατότητα να προκαλέσει μαζικά θύματα και εκτεταμένες ζημιές, αν δεν είχε αποτύχει μερικώς, σύμφωνα με τη New York Post.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Ο Λιβελσμπέργκερ υπηρετούσε στον στρατό από το 2006 και είχε πάρει μέρος σε επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν το 2009. Βρισκόταν σε άδεια από τη βάση του στη Γερμανία κατά τον χρόνο της επίθεσης.

Παρά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης των 70 σελίδων, τα βασικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: τι ακριβώς τον ώθησε στην πράξη και τι αποκαλύπτει το απόρρητο μανιφέστο για την ψυχολογική του κατάσταση και τα κίνητρά του;

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λας Βέγκας: «Το μανιφέστο δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο. Πρόκειται για αποδεικτικό υλικό που ερευνάται από ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή».