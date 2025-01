Συναγερμός σήμανε στο Trump International Hotel στο Λας Βέγκας μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα Cybertruck μπροστά του.

Το Cybertruck τυλίχτηκε στις φλόγες έξω από τις πόρτες του ξενοδοχείου, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨🇺🇸BREAKING: Cybertruck catches fire outside Trump Hotel in Las Vegas. #Cyber #Tesla #donaldtrump pic.twitter.com/zN83ALmpiQ

Δεν είναι σαφές αν το ξενοδοχείο εκκενώθηκε, αναφέρει η Daily Mail, πάντως η φωτιά έχει σβήσει.

Η έκρηξη άφησε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να αναδύεται μπροστά από το ξενοδοχείο του Τραμπ.

FIRE: CyberTruck on fire at Trump Hotel in Las Vegas. pic.twitter.com/ZPmUg0EPQM