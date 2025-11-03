Σημαντική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να βρίσκεται στον ορίζοντα, καθώς το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (Πεντάγωνο) ετοιμάζεται να διαθέσει μεγάλο μέρος του υπερβάλλοντος στρατιωτικού εξοπλισμού του σε συμμαχικές χώρες, με την Ελλάδα να είναι στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του τουρκικού μέσου aydinlik, μέσω του προγράμματος Excess Defense Articles (EDA), η Ουάσινγκτον θα μεταφέρει διάφορα οπλικά συστήματα χωρίς οικονομικό κόστος για τη χώρα. Η Αθήνα θα επιβαρυνθεί μόνο με τα έξοδα συντήρησης, αναβάθμισης και μεταφοράς του εξοπλισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή του Πενταγώνου εξυπηρετεί διπλό στόχο: να δημιουργήσει χώρο για τα αναβαθμισμένα αμερικανικά συστήματα και παράλληλα να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα των συμμάχων του ΝΑΤΟ σε ξηρά και αέρα.

Ο εξοπλισμός που μπορεί να μεταφερθεί

Σύμφωνα με πηγές, η Ελλάδα ενδέχεται να παραλάβει:

Κινητούς πυροβολαρχικούς Paladin M 109 A 5 και M 109 A 6

Κύρια άρματα μάχης Abrams M 1 A 1 και M 1 A 2

Θωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley M2A3

Τροχοφόρα οχήματα Humvee

Επιθετικά ελικόπτερα AH-64E Apache Guardian

Γενικής χρήσης ελικόπτερα UH -60 M Black Hawk

Διάφορα είδη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)

Στρατηγική παραμονή στην Ελλάδα

Τις τελευταίες εβδομάδες, κατά τη διάρκεια κοινών ασκήσεων σε Διδυμότειχο, Λάρισα, Στεφανοβίκει και Σούδα, πολλά θωρακισμένα οχήματα και ελικόπτερα παρέμειναν στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των γυμνασίων.

Σύμφωνα με πηγές πρόκειται για στρατηγική που συνδέει το πρόγραμμα EDA με την ήδη υπάρχουσα παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, αξιοποιώντας την Ελλάδα ως προωθημένη βάση για την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η Αθήνα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Paladin M109A5 και M109A6, καθώς η ενίσχυση του πυροβολικού αποτελεί προτεραιότητα για το ελληνικό στρατιωτικό επιτελείο.

Η έκδοση A6, με ενισχυμένη θωράκιση, νέο πύργο, αυτόματο σύστημα ελέγχου βολής και σύγχρονους αισθητήρες, θεωρείται κατάλληλη για τις ανάγκες της ελληνικής πυροβολαρχίας.

Το μέγιστο βεληνεκές των δύο εκδόσεων με συμβατικά πυρομαχικά φτάνει περίπου τα 23,5 χιλιόμετρα, ενώ το κόστος εκσυγχρονισμού και η λογιστική εναρμόνιση παραμένουν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλα συστήματα όπως τα ισραηλινής προέλευσης PULS ή τα αμερικανικά HIMARS.

Η λίστα των πιθανών παραχωρήσεων περιλαμβάνει επίσης Abrams M1A1/M1A2, Bradley M2A3, Humvee, AH-64E Apache, UH-60M Black Hawk και ποικίλα drones.