Όταν η Ρωσία ξεκίνησε τη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο Βολοντίμιρ Κουντρίτσκι, τότε επικεφαλής της κρατικής εταιρείας ενέργειας Ukrenergo, δούλευε ασταμάτητα για να κρατήσει το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας σε λειτουργία, σύμφωνα με το Politico.

Με την επιμονή του, κατάφερε να προστατεύσει την Ουκρανία από τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες δεν έμεναν χωρίς ρεύμα. Η προσπάθειά του κέρδισε τον σεβασμό διεθνώς στον ενεργειακό τομέα. Ωστόσο, το 2024 αναγκάστηκε ξαφνικά σε παραίτηση.

Η απομάκρυνσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο στον κλάδο της ενέργειας αλλά και στις Βρυξέλλες. Ο Κουντρίτσκι δήλωσε στο Politico ότι η παραίτησή του ήταν αποτέλεσμα της συγκέντρωσης εξουσίας από τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον ισχυρό επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γερμάκ, φοβούμενος ότι «διεφθαρμένα άτομα» θα αναλάμβαναν την εταιρεία.

Η κριτική και η ανοιχτή διαφωνία του φαίνεται πως οδήγησαν στη δίκη του, όπου κατηγορείται για υπεξαίρεση. Πολιτικοί της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών θεωρούν την υπόθεση μέρος μιας τακτικής του Κιέβου να εκφοβίζει αντιπάλους και επικριτές μέσω νομικών διώξεων για διαφθορά ή συνεργασία με τη Ρωσία.

Παρόμοιες υποθέσεις έχουν στο παρελθόν πλήξει και άλλους πολιτικούς, όπως τον πρώην πρόεδρο Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος κατηγορήθηκε για διαφθορά και είδε τα περιουσιακά του στοιχεία να παγώνουν, περιορίζοντας σημαντικά τις οικονομικές του δραστηριότητες. Ο ίδιος έχει κατηγορήσει τον Ζελένσκι για αυταρχικές πρακτικές και επιχείρηση «καθαρισμού» του πολιτικού τοπίου από αντιπάλους.

Η δίωξη του Κουντρίτσκι θεωρείται πολιτικά υποκινούμενη από πολλούς, μεταξύ αυτών και από την ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς Ντάρια Καλένιουκ, η οποία βρισκόταν στην αίθουσα κατά την απαγγελία κατηγοριών. Επισημαίνει ότι η υπόθεση είναι νομικά αστήρικτη, καθώς ο πρώην επικεφαλής της Ukrenergo δεν φαίνεται να ωφελήθηκε από τη συγκεκριμένη σύμβαση υποδομών, η οποία τελικά δεν ολοκληρώθηκε και η προκαταβολή επιστράφηκε.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης, όπως η Ίνα Σόβσουν, τονίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ζημιάς ή προσωπικού οφέλους και θεωρούν ότι η δίωξη έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Τελικά, ο Κουντρίτσκι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 325.000 δολαρίων.

Παρά τις αμφιβολίες της υπεράσπισης, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η υπόθεση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσω πλήρους ακρόασης. Ωστόσο, πρώην κυβερνητικά στελέχη και αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι η δίωξη στέλνει αρνητικά μηνύματα τόσο στην εσωτερική κοινή γνώμη όσο και στους διεθνείς εταίρους, ιδίως τη στιγμή που η Ουκρανία χρειάζεται επιπλέον ευρωπαϊκή ενεργειακή βοήθεια ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα.

Η κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων σε υποδομές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου καθιστά το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας ιδιαίτερα ευάλωτο. Ορισμένοι φοβούνται ότι η δίωξη του Κουντρίτσκι μπορεί να λειτουργεί ως «προληπτικός αποδιοπομπαίος τράγος», μετατοπίζοντας την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος.

Ειδικοί, όπως ο Άντριαν Καρατνίτσκι του Ατλαντικού Συμβουλίου, εκφράζουν ανησυχία για την κατεύθυνση των πολιτικών, επισημαίνοντας ότι παρότι ο Κουντρίτσκι υπήρξε ηγετική μορφή εν καιρώ πολέμου, η διακυβέρνηση του Ζελένσκι προκαλεί ενδείξεις προβληματισμού.