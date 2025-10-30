Το μυστηριώδες διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS επανεμφανίστηκε μετά την έξοδό του από την πίσω πλευρά του Ήλιου, εκπέμποντας μια λάμψη που έχει αφήσει τους επιστήμονες αποσβολωμένους. Το αντικείμενο έκανε την πλησιέστερη προσέγγισή του στον Ήλιο την Τετάρτη, ενώ παρατηρήθηκε από τρία διαστημικά σκάφη της NASA. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 3I/ATLAS φωτίστηκε με ρυθμό περίπου επτά φορές ταχύτερο από αυτόν των συνηθισμένων κομητών, καθώς έφτασε στο περιήλιο του στις 29 Οκτωβρίου. Με απλά λόγια, η φωτεινότητά του αυξανόταν με ασυνήθιστα γρήγορο ρυθμό όσο πλησίαζε τον Ήλιο.

Οι ερευνητές που συμμετείχαν στις παρατηρήσεις δημοσίευσαν τη μελέτη τους την Τετάρτη, δηλώνοντας: «Ο λόγος για τη ραγδαία αύξηση της φωτεινότητας του 3I/ATLAS, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τον ρυθμό λαμπρότητας των περισσότερων κομητών του Νέφους του Όορτ σε παρόμοιες αποστάσεις από τον Ήλιο, παραμένει ασαφής». Ακόμα πιο αινιγματικό είναι το γεγονός ότι ο διαστρικός επισκέπτης εμφανίζεται πλέον πιο μπλε, μια αντιστροφή από την προηγούμενη κοκκινωπή του απόχρωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάτι πέρα από την απλή αντανάκλαση φωτός βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πού οφείλεται το μπλε χρώμα

Η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι η μπλε λάμψη προέρχεται πιθανότατα από εκπομπές αερίων, όπως μόρια άνθρακα (C2) και άλλες ενώσεις και όχι απλώς από το φως του Ήλιου που αντανακλάται από σωματίδια σκόνης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Αστεροσκοπείου Λόουελ στην Αριζόνα και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών (US Naval Research Laboratory) στην Ουάσιγκτον, οι οποίοι αξιοποίησαν δεδομένα από τα διαστημικά σκάφη STEREO-A (Solar TErrestrial RElations Observatory) και SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Χρησιμοποιήθηκε επίσης ο δορυφόρος GOES-19, ο οποίος φέρει το όργανο CCOR-1 coronagraph, επιτρέποντας την καταγραφή της φωτεινότητας και του χρώματος του κομήτη, ενώ αυτός βρισκόταν πίσω από τον Ήλιο, εκτός οπτικού πεδίου των γήινων τηλεσκοπίων.

Το CCOR-1 εντόπισε μια λαμπερή ουρά που εκτεινόταν σχεδόν 186.000 μίλια γύρω από το αντικείμενο, παρόμοια με το άλως (φωτεινό δακτύλιο) διοξειδίου του άνθρακα που είχε παρατηρηθεί μήνες νωρίτερα. Ο δορυφόρος GOES-19 αποκάλυψε ότι το 3I/ATLAS περιβάλλεται από μια τεράστια, αχνή κόμη, με διάμετρο περίπου τη μισή του φεγγαριού, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πότε θα γίνει ξανά ορατό

Τα επίγεια τηλεσκόπια δυσκολεύτηκαν να παρατηρήσουν το 3I/ATLAS όσο αυτό βρισκόταν πολύ κοντά στον Ήλιο, όμως ραδιοπαρατηρήσεις κατέγραψαν εκπομπές από τον κομήτη, δείχνοντας ότι παρήγαγε μεγάλες ποσότητες μορίων σχετιζόμενων με το νερό. Ο ρυθμός παραγωγής αυτών των μορίων αυξήθηκε ραγδαία, καθώς ο κομήτης πλησίαζε τον Ήλιο, ακολουθώντας παρόμοιο μοτίβο με τη γρήγορη φωτεινότητα που κατέγραψαν οι οπτικές παρατηρήσεις.

Το 3I/ATLAS αναμένεται να γίνει ξανά ορατό στον λυκόφως και στον νυχτερινό ουρανό κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, επιτρέποντας στα επίγεια τηλεσκόπια να το μελετήσουν με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι ο διαστρικός κομήτης θα εμφανιστεί σημαντικά πιο φωτεινός σε σχέση με πριν.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην κατανοούν πλήρως τον λόγο της τόσο γρήγορης αύξησης της φωτεινότητάς του, ωστόσο πιθανολογούν ότι μπορεί να οφείλεται σε ασυνήθιστη δραστηριότητα αερίων, όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (H2O), ή σε ιδιαιτερότητες του πυρήνα του κομήτη, όπως η σύσταση, το σχήμα ή η δομή του.