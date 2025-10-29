Οι αυστραλιανές αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή, αφού «δεν επιβιβάστηκε σε κρουαζιερόπλοιο», κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε ερημικό νησί του μεγάλου κοραλλιογενούς υφάλου, εξετάζοντας αν θα μπορούσε να έχει σωθεί.

Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατο της 80χρονης γυναίκας, που ταξίδευε μόνη της και συμμετείχε στην πρώτη στάση μιας 60ήμερης κρουαζιέρας αξίας 80.000 δολαρίων, για την περιήγηση γύρω από την Αυστραλία.

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορους παράγοντες σχετικά με τον θάνατο της γυναίκας στο απομονωμένο νησί του βόρειου Κουίνσλαντ, όπως το πώς και γιατί εγκαταλείφθηκε, καθώς και γιατί καθυστέρησε η έναρξη των ερευνών και αν θα μπορούσε να είχε σωθεί από τον δημοφιλή αυτόν τουριστικό προορισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα δεν δηλώθηκε αγνοούμενη παρά μόνο το βράδυ του Σαββάτου, αρκετές ώρες αφότου θα έπρεπε να είχε επιστρέψει στο κρουαζιερόπλοιο Coral Adventurer της εταιρείας Coral Expeditions, που ανήκει στην NRMA.

Ο θάνατος σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη του ταξιδιού, καθώς το πλοίο είχε αποπλεύσει από το Κερνς το απόγευμα της Παρασκευής. Το Coral Adventurer αγκυροβόλησε το Σάββατο κοντά στο Λίζαρντ Άιλαντ, όπου οι επιβάτες μπορούσαν να μεταφερθούν με μικρότερο σκάφος για πεζοπορία ή καταδύσεις στο νησί, το οποίο βρίσκεται 90 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κουκτάουν.

Η μοιραία πεζοπορία

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η άτυχη γυναίκα πραγματοποιούσε πεζοπορία προς την κορυφή Cook’s Look, το υψηλότερο σημείο του νησιού. Πιστεύεται ότι συμμετείχε σε ομάδα που ανέβαινε στο βουνό, όμως κάποια στιγμή σταμάτησε και χάθηκε στον δρόμο της επιστροφής προς το πλοίο.

«Η ομάδα συνέχισε την πορεία της και επιβιβάστηκε στο πλοίο πριν συνειδητοποιήσει ότι εκείνη έλειπε», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα The Australian. Άλλη πηγή ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα είχε πέσει από έναν γκρεμό.

Η τουρίστρια δηλώθηκε αγνοούμενη το βράδυ του Σαββάτου, όταν δεν επέστρεψε στο κρουαζιερόπλοιο, ενώ η σορός της εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το βουνό την επόμενη ημέρα.

Η Τρέισι Άιρις, ιδιοκτήτρια ιστιοπλοϊκού που βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στο νησί, εξέφρασε ερωτήματα σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και την καθυστέρηση στην έναρξη των ερευνών, λόγω του ότι δεν είχε γίνει αντιληπτό εγκαίρως πως η γυναίκα έλειπε.

Η Άιρις και ο σύντροφός της, Μάθιου, που βρίσκονταν στο σκάφος τους SV Vellamo, άκουγαν τις ραδιοεπικοινωνίες έκτακτης ανάγκης από το κρουαζιερόπλοιο.

«Έκαναν καταμέτρηση για τους δύτες, όπως ακούσαμε, αλλά φαίνεται πως δεν έγινε το ίδιο για τους υπόλοιπους επισκέπτες στο νησί», δήλωσε η Άιρις στην εφημερίδα Cairns Post. «Οι τελευταίοι επιβάτες κατέβηκαν από το μονοπάτι, επιβιβάστηκαν στη βάρκα και το πλοίο έφυγε πολύ σύντομα μετά. Υπήρξε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τη στιγμή που οι τελευταίοι επιβάτες έφυγαν από την παραλία μέχρι να σηκωθεί η άγκυρα. Μάλιστα σχολιάσαμε, “Πω πω, έφυγαν πολύ γρήγορα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Vessel Finder, το Coral Adventurer επέστρεψε προς το Λίζαρντ Άιλαντ γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου και έφτασε στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι έρευνες

Η Άιρις ανέφερε ότι ένα ελικόπτερο ξεκίνησε την εναέρια έρευνα γύρω στα μεσάνυχτα, ενώ επτά μέλη του πληρώματος του Coral Adventurer αποβιβάστηκαν για να συμμετάσχουν στην αναζήτηση με φακούς στο βουνό.

«Παρακολουθούσαμε την έρευνα στο βουνό μέχρι που διακόπηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα και ξανάρχισε με το πρώτο φως της ημέρας», είπε η Άιρις. «Το ελικόπτερο έφτασε με την ανατολή και κατευθύνθηκε κατευθείαν προς το σημείο Telstra Rock, όπου την είχαν δει για τελευταία φορά. Αμέσως άρχισε να αιωρείται και μετά πήγε κατευθείαν στον διάδρομο προσγείωσης. Καταλάβαμε ότι την είχαν βρει και η απουσία δραστηριότητας έδειξε ότι ήταν ήδη νεκρή. Έμεινε εκεί όλη μέρα και τελικά μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα», συμπλήρωσε.

Το ζευγάρι δημοσίευσε και στο Facebook του σκάφους τους SV Vellamo ότι το περιστατικό ήταν «πολύ λυπηρό για όλους όσοι ενεπλάκησαν». «Δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες ενός τραγικού συμβάντος, όπου μια πεζοπόρος από κρουαζιερόπλοιο (πιθανώς) εγκαταλείφθηκε και αργότερα βρέθηκε νεκρή. Η διαδικασία ανάσυρσης της σορού διήρκεσε όλη μέρα και μας άφησε όλους βαθιά λυπημένους».

Οι αξιωματούχοι της Αυστραλιανής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (AMSA) αναμένεται να συναντήσουν το κρουαζιερόπλοιο των 112 επιβατών όταν αυτό φτάσει στο Ντάργουιν την Κυριακή. Το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ύδατα κοντά στο Θέρσντεϊ Άιλαντ του στενού Τόρες, καθώς συνεχίζεται η κρουαζιέρα των 80.000 δολαρίων.

Η εταιρεία Coral Expeditions επιβεβαίωσε τον θάνατο της γυναίκας στην Daily Mail. Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Φίφιλντ δήλωσε:

«Το πλήρωμα ενημέρωσε τις αρχές ότι μια γυναίκα αγνοείται και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη στεριά και στη θάλασσα. Μετά την επιχείρηση, η αστυνομία του Κουίνσλαντ μάς ενημέρωσε ότι η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο Λίζαρντ Άιλαντ. Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για το γεγονός και προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη στην οικογένειά της. Η ομάδα της Coral βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με την οικογένεια και θα συνεχίσει να τους στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ερωτήματα για το περιστατικό

Ο ειδικός σε θέματα κρουαζιέρας Άντριαν Τασόουν δήλωσε ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει πώς συνέβη το περιστατικό. «Αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω», είπε. «Οι εταιρείες κρουαζιέρας γνωρίζουν πάντοτε ποιοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο και ποιοι όχι. Αν αληθεύουν οι αναφορές ότι η γυναίκα εγκαταλείφθηκε στο νησί, δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνέβη. Είναι κάτι που όλοι προσπαθούμε να κατανοήσουμε», συμπλήρωσε.

Το Coral Adventurer, με χωρητικότητα 120 επιβατών, πραγματοποιεί αυτή την περίοδο 60ήμερη κρουαζιέρα γύρω από την Αυστραλία. Το Λίζαρντ Άιλαντ, γνωστό για τις καταδύσεις και τις πεζοπορίες του, θεωρείται ένας από τους πιο απομονωμένους τουριστικούς προορισμούς του μεγάλου κοραλλιογενούς υφάλου.

Το μονοπάτι Cook’s Look είναι το υψηλότερο σημείο του νησιού και ακολουθεί τα βήματα του Βρετανού εξερευνητή, Τζέιμς Κουκ, ο οποίος πιστεύεται ότι ανέβηκε στο βουνό το 1770, όταν το πλοίο του Endeavour προσάραξε σε ύφαλο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του νησιού, «η διαδρομή έχει μήκος τεσσάρων χιλιομέτρων και είναι κατά τόπους ιδιαίτερα απότομη, απαιτώντας μέτρια έως υψηλή φυσική κατάσταση και ευκινησία». Συνιστάται η πεζοπορία να ξεκινά νωρίς το πρωί λόγω της ζέστης, ενώ όσοι την έχουν ολοκληρώσει αναφέρουν ότι, αν και απαιτητική, προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία.