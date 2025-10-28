Η Λευκορωσία θα προχωρήσει ως τον Δεκέμβριο στην ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik στη χώρα, ανέφερε την Τρίτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τη Ναταλίγια Έισμοντ, εκπρόσωπο του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

H Έισμοντ δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για την ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το TASS.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι η ανάπτυξη υπερηχητικών βαλλιστικών πυραύλων Oreshnik από τη Ρωσία στη Λευκορωσία αποτελεί απάντηση στην κλιμάκωση από τη Δύση.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν κατά τις κοινές ρωσο-λευκορωσικές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2024, στοχεύοντας μια αμυντική επιχείρηση στο Ντνίπρο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ενέκρινε την επίθεση σε αντίποινα για τη χρήση αμερικανικών και βρετανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία σε ρωσικό έδαφος. Αργότερα απείλησε με περαιτέρω χτυπήματα, συμπεριλαμβανομένων των «κέντρων λήψης αποφάσεων» στο Κίεβο, εάν συνεχιστούν τέτοιες επιθέσεις.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο Oreshnik είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί και έχει καταστροφική ισχύ συγκρίσιμη με ένα πυρηνικό όπλο, αν και οι Δυτικοί ειδικοί έχουν αμφισβητήσει αυτούς τους ισχυρισμούς.