Η αλήθεια ίσως και να κρύβεται κάτω από την επιφάνεια των υδάτων. Μια δημοφιλής εφαρμογή αναφορών UFO έχει καταγράψει χιλιάδες παρατηρήσεις Ανεξήγητων Υποβρύχιων Αντικειμένων (USO) κοντά σε υδάτινες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, φαινόμενα που ανησυχούν υψηλόβαθμους αξιωματικούς του Ναυτικού των ΗΠΑ για πιθανές απειλές στην εθνική ασφάλεια.

Η εφαρμογή Enigma, η οποία προβάλλεται ως η «μεγαλύτερη διαδραστική βάση δεδομένων ιστορικών αναφορών UFO παγκοσμίως», ισχυρίζεται ότι έχει λάβει αναφορές για περισσότερα από 30.000 Ανεξήγητα Ιπτάμενα Αντικείμενα και Ανεξήγητα Ανώμαλα Φαινόμενα από την έναρξή της στα τέλη του 2022. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις δεν περιορίζονται μόνο στους ουρανούς, με αναφορές να φτάνουν για παράξενα αντικείμενα που αναδύονται από τα βάθη της θάλασσας ή βυθίζονται στο νερό χωρίς να προκαλέσουν κύμα.

Μέχρι τον Αύγουστο, η Enigma έχει καταγράψει πάνω από 9.000 μυστηριώδεις παρατηρήσεις εντός 10 μιλίων από τις ακτές των ΗΠΑ ή μεγάλες υδάτινες εκτάσεις, με 500 εξ αυτών να βρίσκονται εντός 5 μιλίων. Περισσότερες από 150 αναφορές περιγράφουν αντικείμενα που αιωρούνται ή καταδύονται σε υδάτινες περιοχές, σύμφωνα με το Marine Technology News.

Οι πολιτείες των ΗΠΑ με τις περισσότερες αναφορές USO ήταν η Καλιφόρνια (389) και η Φλόριντα (306). Μία από τις πιο παράξενες αναφορές περιλαμβάνει βίντεο από κινητό τηλέφωνο με ανεξήγητα πράσινα φώτα που κινούνται κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού.

«Παγκόσμιες συνέπειες»

Οι παρατηρήσεις UFO δεν είναι κάτι νέο και συχνά απορρίπτονται από μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας ως παρατραβηγμένες ή θεωρούνται προϊόν επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, ο απόστρατος υποναύαρχος του Ναυτικού των ΗΠΑ Τιμ Γκαλαούτετ προειδοποιεί ότι τα UFO με την ικανότητα να μεταβαίνουν από τον αέρα στη θάλασσα χωρίς να συντρίβονται ή να δημιουργούν κύμα θα μπορούσαν να έχουν «παγκόσμιες συνέπειες», σύμφωνα με την nypost.

«Το γεγονός ότι ανεξήγητα αντικείμενα με ακατανόητα χαρακτηριστικά εισέρχονται στον υδάτινο χώρο των ΗΠΑ και το υπουργείο Άμυνας δεν ανυψώνει ένα τεράστιο κόκκινο σηματοδότη αποτελεί ένδειξη ότι η κυβέρνηση δεν κοινοποιεί όλα όσα γνωρίζει για φαινόμενα ανώμαλης συμπεριφοράς σε όλα τα πεδία», έγραψε ο Γκαλαούτετ σε έκθεσή του τον Μάρτιο του 2024.

Συναγερμός στις ακτές του Σαν Ντιέγκο

Συναγερμός είχε σημάνει τον Ιούλιο του 2019, όταν το USS Omaha κατέγραψε ένα UFO/UAP που εξαφανίστηκε στον ωκεανό χωρίς ίχνος μετά από πτήση πάνω από ένα στόλο του Ναυτικού κοντά στις ακτές του Σαν Ντιέγκο. Το βίντεο του περιστατικού επαληθεύτηκε από το Πεντάγωνο, εμφανίζοντας δυνατότητες που, σύμφωνα με τον Γκαλαούτετ, «απειλούν την ναυτική ασφάλεια των ΗΠΑ, η οποία ήδη πλήττεται από τη σχετική άγνοιά μας για τον παγκόσμιο ωκεανό».

Στην 29σέλιδη έκθεσή του για το think tank εστιασμένο στα UFO, Sol Foundation, ο Γκαλαούτετ αναφέρει ότι υπάρχει τεκμηριωμένο μοτίβο παρόμοιων φαινομένων. «Πιλότοι, αξιόπιστοι παρατηρητές και βαθμονομημένα στρατιωτικά όργανα έχουν καταγράψει αντικείμενα που επιταχύνουν με ρυθμούς και διασχίζουν τη διεπαφή αέρα–θάλασσας με τρόπους που είναι αδύνατο να κατασκευαστούν από ανθρώπους», γράφει στην έκθεση.