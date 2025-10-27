Επείγουσα έκκληση εξέδωσε η βρετανική αστυνομία για τον εντοπισμό ενός άνδρα που πιστεύεται ότι βίασε μια γυναίκα σε μια επίθεση με ρατσιστικό κίνητρο.

Η αστυνομία του West Midlands κλήθηκε στην περιοχή Park Hall του Walsall λίγο μετά τις 7:15 μ.μ. το Σάββατο, μετά από αναφορά για μια αναστατωμένη γυναίκα στον δρόμο. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η γυναίκα, ηλικίας 20 ετών, είχε βιαστεί και κακοποιηθεί σε ένα κοντινό ακίνητο από έναν άνδρα που δεν γνώριζε, σύμφωνα με την αστυνομία.

Επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό έχει «ρατσιστικό στοιχείο». Ο δράστης περιγράφεται ως λευκός, ηλικίας 30 ετών, με κοντά μαλλιά, ο οποίος φορούσε σκούρα ρούχα τη στιγμή του συμβάντος.

Η αστυνομία δημοσίευσε βίντεο από κάμερες ασφαλείας με τον ύποπτο και ζήτησε από όποιον γνωρίζει την ταυτότητά του να επικοινωνήσει αμέσως.

Ο επιθεωρητής Ronan Tyrer, της αστυνομίας των West Midlands, δήλωσε: «Πρόκειται για μια απολύτως αποτρόπαια επίθεση σε μια νεαρή γυναίκα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συλλάβουμε τον υπεύθυνο. Έχουμε ομάδες αστυνομικών που συλλέγουν στοιχεία και καταρτίζουν το προφίλ του δράστη, ώστε να συλληφθεί το συντομότερο δυνατό.

Ενώ αυτή τη στιγμή ακολουθούμε πολλαπλές γραμμές έρευνας, είναι ζωτικής σημασίας να ακούσουμε οποιονδήποτε είδε έναν άνδρα να συμπεριφέρεται ύποπτα στην περιοχή εκείνη την ώρα. Ίσως να οδηγούσατε στην περιοχή και να έχετε βίντεο από την κάμερα του αυτοκινήτου σας. Οι πληροφορίες σας μπορεί να είναι η ζωτικής σημασίας ανακάλυψη που χρειαζόμαστε.

Σε αυτό το στάδιο δεν συνδέουμε αυτή την επίθεση με άλλα αδικήματα».

Τον περασμένο μήνα, μια Σιχ γυναίκα βιάστηκε σε ένα λιβάδι στην οδό Tame Road, στο Oldbury, σε ένα περιστατικό που επίσης αντιμετωπίστηκε από την αστυνομία ως ρατσιστικό, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Preet Kaur Gill, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος για το Birmingham Edgbaston, δημοσίευσε στο X: «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι και λυπημένοι που μαθαίνουμε για ένα ακόμη ρατσιστικό βιασμό, αυτή τη φορά στο Walsall. Η αστυνομία των West Midlands ανέφερε έναν βιασμό και επίθεση σε μια νεαρή γυναίκα στα 20 της στην περιοχή Park Hall, που περιγράφεται ως ρατσιστικής φύσης».