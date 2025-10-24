Ένα αποτρόπαιο έγκλημα συγκλονίζει την Καλιφόρνια, καθώς ένας 34χρονος άνδρας καταδικάστηκε για τη δολοφονία των γονιών του και της οικιακής βοηθού τους μέσα στο πολυτελές τους σπίτι αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων, Δολοφόνησε άγρια τους γονείς και την οικονόμο του αξίας 6 εκατ. δολαρίων σπιτιού τους του λίγο αφότου βγήκε από το ψυχιατρείο. Ο Κάμντεν Μπέρτον Νίκολσον κρίθηκε ένοχος για τρεις ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας Όραντζ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Οι φόνοι σημειώθηκαν το 2019 στο προάστιο Newport Beach, έπειτα από πολυήμερο ξέσπασμα βίας, που κατέληξε σε αγορές ναρκωτικών και σεξουαλικών βοηθημάτων αξίας εκατοντάδων δολαρίων. Κίνητρο για τη φρικιαστική πράξη του φέρεται να ήταν η πίεση των γονιών του να εισαχθεί σε κέντρο ψυχικής υγείας και απεξάρτησης.

Ο Νίκολσον, που είχε μεγαλώσει σε ευκατάστατη οικογένεια, είχε παρουσιάσει έντονη ψυχολογική επιδείνωση μετά την επιστροφή του από εννιάμηνη ιεραποστολή των Μορμόνων σε ηλικία 19 ετών. Σύμφωνα με τον αδελφό του, Κάβιν Νίκολσον, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα «από προσκοπάκι μετατράπηκε σε άτομο εξαρτημένο από μαριχουάνα, στεροειδή και υπηρεσίες συνοδών».

Οι γονείς του, Ρίτσαρντ και Κιμ Νίκολσον, ανησυχούσαν για την κατάσταση του γιου τους, ενώ είχαν προσλάβει και ιδιωτικό ντετέκτιβ, αφού εκείνος είχε εξαφανιστεί κλέβοντας το αυτοκίνητο της μητέρας του τον Δεκέμβριο του 2018. Ο ντετέκτιβ κατέθεσε πως οι γονείς φοβούνταν ότι ο γιος τους ίσως είχε αυτοκτονήσει ή νοσηλευόταν. Ο Νίκολσον εντοπίστηκε λίγο αργότερα να ξοδεύει τεράστια ποσά με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωσή της. Οι γονείς του τον προέτρεψαν να επιστρέψει σπίτι και να ζητήσει βοήθεια.

Η εισαγωγή σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και το άγριο έγκλημα

Στις 5 Φεβρουαρίου 2019 εισήχθη με εντολή σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για 72 ώρες, καθώς ισχυριζόταν ότι οι γονείς του ήταν «σατανικοί» και ήθελαν «να τον χαρακτηρίσουν τρελό». Παρά τις ανησυχίες των γιατρών, βγήκε στις 11 Φεβρουαρίου, και λίγες ώρες μετά προχώρησε στις δολοφονίες.

Ο 34χρονος μαχαίρωσε επανειλημμένα τον πατέρα του γύρω στις 7 το απόγευμα. Λίγο αργότερα, όταν επέστρεψε η μητέρα του, τη χτύπησε με ασημένιο άγαλμα 9 κιλών και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε θανάσιμα στο γκαράζ. Την επόμενη ημέρα, η οικιακή βοηθός Μαρία Μορς έφτασε για εργασία και δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές, ενώ ο δράστης έκρυψε το σώμα της σε ένα πλαστικό κουτί μέσα στο ντουλάπι.

Αμέσως μετά, ο Νίκολσον χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο του πατέρα του για να κάνει αγορές ναρκωτικών και σεξουαλικών ειδών σε καταστήματα της Σάντα Άνα. Στη συνέχεια οδήγησε μέχρι ιατρικό κέντρο στο Ίρβαϊν, όπου κάλεσε την αστυνομία ισχυριζόμενος ότι σκότωσε τους γονείς του σε αυτοάμυνα.

Οι αρχές ήρθαν αντιμέτωποι με μια σκηνή φρίκης μέσα στο σπίτι, με αίμα παντού και τα τρία θύματα νεκρά από μαχαιριές. Το δικαστήριο της Κομητείας Όραντζ τον έκρινε ένοχο για τριπλή ανθρωποκτονία και ειδική περίσταση πολλαπλών δολοφονιών. Η υπόθεση έχει περάσει πλέον στη φάση αξιολόγησης της ψυχικής του κατάστασης, ώστε να αποφασιστεί αν ήταν ποινικά υπεύθυνος.

Αν κριθεί ικανός, θα καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης· διαφορετικά, θα σταλεί σε ψυχιατρική κλινική.