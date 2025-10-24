Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου έδωσε το «πράσινο φως» για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με την Κύπρο.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της προεδρίας του Λιβάνου, ενώ μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο υπουργός Ενέργειας Τζο Σαντέγκ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία με την Κύπρο ανέφερε ότι «έλαβαν μια έκθεση που θα συζητήσει ο υπουργός Πληροφοριών».

«Το επόμενο βήμα θα είναι να διευθετηθεί η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με τη Συρία, η οποία πρέπει να γίνει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η Κύπρος τόνισε ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη, με πηγές του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να σημειώνουν ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν κατά την επίσημη επίσκεψη του Λιβανέζου υπουργού Ενέργειας στην Κύπρο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10 Νοεμβρίου.