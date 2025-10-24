Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο επίσκοπος Μάρβιν Γουάινανς από το Perfecting Church στο Ντιτρόιτ, ο οποίος κατηγορείται ότι επέπληξε πιστή για το ποσό που έδωσε στην εκκλησία κατά τη διάρκεια εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Προσφοράς» της εκκλησίας, η οποία μεταδιδόταν ζωντανά στο διαδίκτυο. Η πιστή, Ρομπέρτα Μακόι, ανέβηκε στο βήμα και δήλωσε: «Εγώ, η Ρομπέρτα Μακόι, προσφέρω με πίστη και ενότητα με το όραμα της Perfecting Church, σπέρνοντας αυτόν τον σπόρο των 1.000 δολαρίων, συν 235 δολάρια, για να λάβουμε όλοι τις ευλογίες που θα έρθουν».

Ο Γουάινανς, ο οποίος είχε ζητήσει από τους πιστούς να δωρίσουν 1.000 δολάρια και να συγκεντρώσουν επιπλέον 1.000, τη διέκοψε λέγοντας ότι δεν ακολούθησε τις οδηγίες του. «Αυτό είναι μόνο 1.200 δολάρια», είπε. «Δεν ακούτε τι λέω». Όταν η Μακόι απάντησε πως θα προσπαθήσει να βρει τα υπόλοιπα 800 δολάρια, ο ιερέας την επέπληξε ξανά: «Δεν είναι αυτό που σου ζήτησα να κάνεις».

Το βίντεο του περιστατικού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Ο Γουάινανς υπερασπίστηκε τη στάση του, λέγοντας πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν και πως απλώς καλούσε τους πιστούς να ανέβουν στο βήμα με βάση τα ποσά που είχαν προσφέρει. «Κάποιοι ανέβηκαν εκτός σειράς και έπρεπε να διορθώσω την κατάσταση», δήλωσε στο ABC7 Detroit.

Η Μακόι, από την πλευρά της, υπερασπίστηκε τον ιερέα, λέγοντας πως δεν την «επιτίμησε» αλλά τη διόρθωσε, καθώς εκείνη μπήκε σε λάθος σειρά. «Ο πάστορας μου ζήτησε συγγνώμη μετά τη λειτουργία και θα συνεχίσω να στηρίζω την εκκλησία, όπως κάνω από το 2013», τόνισε, αποκαλύπτοντας ότι έχει δεχτεί απειλές στο διαδίκτυο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Ο επίσκοπος Γουάινανς ηγείται του φιλόδοξου σχεδίου ανέγερσης του Καθεδρικού Ναού Perfecting Church, αξίας 23 εκατομμυρίων δολαρίων, που ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες με στόχο τη δημιουργία ναού 3.200 θέσεων. Το έργο σταμάτησε το 2008 λόγω της ύφεσης και στην ουσία εγκαταλείφθηκε μέχρι το 2023, όταν ο δήμος του Ντιτρόιτ μήνυσε την εκκλησία θεωρώντας το ημιτελές κτίσμα «παραφωνία» για την περιοχή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Οι υπεύθυνοι παρουσίασαν νέο σχέδιο και οι εργασίες ξανάρχισαν τον Αύγουστο του 2024, με στόχο την ολοκλήρωση του ναού τον Ιούνιο του 2026. «Δουλεύουμε συνεχώς από τότε που ξαναρχίσαμε», δήλωσε ο Γουάινανς. «Είναι μια μακρά διαδικασία, αλλά προχωράμε σταθερά».