Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν -ο οποίος συνεχίζει να αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή- εξακολουθεί να ζει ως άστεγος στη βόρεια Γερμανία, έναν μήνα μετά την αποφυλάκισή του τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο Μπρίκνερ αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από επταετή κάθειρξη στη Γερμανία για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας το 2005 στην Πορτογαλία. Παρότι θεωρείται ο κύριος ύποπτος στην υπόθεση της μικρής Μάντι, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, καθώς δεν βρέθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

«Ο Μπρίκνερ θεωρείται πραγματικά επικίνδυνος», σύμφωνα με τον Γερμανό εισαγγελέα που δεν κατάφερε να εμποδίσει την αποφυλάκισή του. Φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι και υποχρεούται να ενημερώνει το δικαστήριο για κάθε αλλαγή τόπου διαμονής, λαμβάνοντας προηγουμένως την έγκρισή του.

Ο 47χρονος κοιμάται πλέον σε αντίσκηνο σε πάρκο του Κιέλου, πόλης στη βόρεια Γερμανία κοντά στη Βαλτική Θάλασσα, υπό τη συνεχή επιτήρηση δύο αστυνομικών που έχουν αναλάβει να τον προστατεύουν από ενδεχόμενες επιθέσεις πολιτών.

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ

Μετά την αποφυλάκισή του, οδηγήθηκε αρχικά σε κέντρο επανένταξης στο Νόιμίνστερ, το οποίο όμως εγκατέλειψε έπειτα από εννέα ημέρες, όταν κάτοικοι τον εξύβρισαν και τον απείλησαν, αναγκάζοντάς τον να αποχωρήσει υπό αστυνομική συνοδεία.

Στη συνέχεια μετέβη στο Μπρούνσβικ, όπου προσπάθησε να μιλήσει με τον εισαγγελέα που τον κατηγορεί για την απαγωγή της Μαντλίν, χωρίς επιτυχία. Τελικά κατέληξε στο Κίελο, όπου διαμένουν οι δικηγόροι του, περνώντας από διάφορα φθηνά ξενοδοχεία, από τα οποία τον απομάκρυναν κάθε φορά μόλις τον αναγνώριζαν, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Le Figaro, που επικαλείται δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel.

Η εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν («Μάντι») ΜακΚαν, τον Μάιο του 2007 από παραθεριστική κατοικία στην Πορτογαλία, την ώρα που οι γονείς της δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο, δεν έχει διαλευκανθεί μέχρι σήμερα. Το 2020, οι γερμανικές Αρχές όρισαν τον Μπρίκνερ ως κύριο ύποπτο, υποστηρίζοντας ότι διέθεταν «χειροπιαστές αποδείξεις», οι οποίες ωστόσο κρίθηκαν ανεπαρκείς για την άσκηση δίωξης.

Την εποχή της εξαφάνισης, ο Μπρίκνερ ζούσε στην παραλιακή πόλη Αλγκάρβε, κοντά στο σημείο όπου παραθέριζε η οικογένεια ΜακΚαν, ενώ σήμα κινητού τηλεφώνου στο όνομά του είχε εντοπιστεί στην περιοχή τη μοιραία νύχτα. Στα τέλη του 2024 είχε απαλλαγεί από σειρά κατηγοριών για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών που φέρονται να είχαν διαπραχθεί στην ίδια περιοχή μεταξύ 2000 και 2017.