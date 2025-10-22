Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Τετάρτη 22/10 έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου της Σερβίας, στο Βελιγράδι, και ένα άτομο τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο μέσο ενημέρωσης NOVA, η τοποθεσία του οποίου επιβεβαιώθηκε από το Reuters, έδειχνε ένοπλους αξιωματικούς ασφαλείας να πλησιάζουν μια μεγάλη σκηνή έξω από το κοινοβούλιο.

Ακούστηκαν πυροβολισμοί και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά μέσα στη σκηνή, μία από τις πολλές που στήθηκαν φέτος από υποστηρικτές του προέδρου, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Δεν είναι σαφές ποιος πυροβόλησε ή πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

#BREAKING #Serbia A fire broke out in the tent camp near the Serbian Parliament in Belgrade.



One person has been hospitalized. Shortly before the fire, sounds resembling gunshots were heard, Serbian state media reports.



Video footage shows an individual being apprehended. pic.twitter.com/LQu6QzZzD3 — The National Independent (@NationalIndNews) October 22, 2025

Η τοπική αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.

Το NOVA ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε. Το N1 TV μετέδωσε ότι ένας 57χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμό και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X έδειχνε έναν άνδρα ξαπλωμένο στο έδαφος με τα χέρια πίσω από την πλάτη και περιτριγυρισμένο από αστυνομικούς.