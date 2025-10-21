Η Χαμάς συμμετέχει μυστικά στη διαμόρφωση της τεχνοκρατικής κυβέρνησης που σχεδιάζεται να διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Kan την Τρίτη.

Σύμφωνα με την αναφορά, που επικαλείται περιφερειακές διπλωματικές πηγές, η τρομοκρατική οργάνωση έχει επιλέξει περίπου τους μισούς υποψηφίους για το νέο κυβερνητικό σώμα -άτομα που συνδέονται με τις αρχές της Χαμάς, χωρίς να είναι ανοιχτά μέλη της οργάνωσης.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι φέρονται να έχουν επιλεγεί από την Παλαιστινιακή Αρχή, κάτι που φέρονται να γνωρίζουν οι Άραβες μεσολαβητές.

Τρόπος για να διατηρήσει η Χαμάς κάποιον έλεγχο στη Γάζα

Η κίνηση αυτή θεωρείται τρόπος για να διατηρήσει η Χαμάς την επιρροή της στη Γάζα ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για την αποστρατιωτικοποίησή της και την απομάκρυνσή της από την εξουσία.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ αποκλείει τη Χαμάς από το να κυβερνά άμεσα ή έμμεσα τη Λωρίδα της Γάζας στο μέλλον.