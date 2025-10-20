Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ξεκάθαρη περιφρόνηση προς τον Αυστραλό πρεσβευτή και πρώην πρωθυπουργό Κέβιν Ραντ, ενώ οι δύο κάθονταν αντικριστά στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ και οι κορυφαίοι συνεργάτες του συμμετείχαν σε μια γενικά φιλική συνάντηση με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, κατά την οποία επικυρώθηκε συμφωνία για υποβρύχια.

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα προηγούμενα επικριτικά σχόλια του Ραντ για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Ίσως να θέλει να ζητήσει συγγνώμη».

Στρέφοντας το βλέμμα του στον Αλμπανέζε που καθόταν δίπλα του, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Πού είναι; Ακόμα δουλεύει για σένα;»

Ο Αλμπανέζε χαμογέλασε αμήχανα και υπέδειξε τον Ραντ, που καθόταν ακριβώς μπροστά τους.

Ο Ραντ προσπάθησε να εξηγήσει: «Αυτό ήταν πριν αναλάβω αυτή τη θέση, κύριε Πρόεδρε», αλλά ο Τραμπ τον διέκοψε λέγοντας: «Κι εγώ δεν σε συμπαθώ. Όχι. Και πιθανότατα ποτέ δεν θα μου αρέσεις».

Οι αξιωματούχοι και των δύο συμμάχων ξέσπασαν σε γέλια, πριν ένας άλλος δημοσιογράφος προχωρήσει γρήγορα σε νέα ερώτηση.

Ο Ραντ, πρώην πρωθυπουργός από το Εργατικό Κόμμα του Αλμπανέζε, είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Τραμπ μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ ο Τραμπ ήταν εκτός εξουσίας.

Ο Ραντ είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ — των οπαδών του οποίου είχαν ταραχθεί στο Καπιτώλιο μετά την ήττα του το 2020 — «τον πιο καταστροφικό πρόεδρο στην ιστορία» και «προδότη της Δύσης» που «σύρει την Αμερική και τη δημοκρατία στη λάσπη».

Μετά τη νίκη του Τραμπ στις επόμενες εκλογές, ο Ραντ διέγραψε τα σχόλια αυτά.

Ο Ραντ, πρώην διπλωμάτης με εμπειρία στη Μανδαρίνικη γλώσσα, είχε επιλεγεί ως πρεσβευτής κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τζο Μπάιντεν, με την Αυστραλία να ελπίζει ότι η εξειδίκευσή του στην Κίνα θα του προσέφερε επιρροή στην Ουάσινγκτον.

Πέρυσι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Ραντ «κακό» και είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στον ακροδεξιό Βρετανό πολιτικό Νάιτζελ Φάρατζ ότι δεν θα διαρκούσε πολύ ως πρεσβευτής.