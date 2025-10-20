Ένας 48χρονος ιερέας από τη Γερμανία, που ζει πλέον στην Κόστα ντελ Σολ της Ισπανίας, βίωσε τομεγαλύτερο σοκ της ζωής του όταν ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χάινριχ Χίμλερ, του αρχηγού των SS και δεύτερου πιο ισχυρού άνδρα στη ναζιστική Γερμανία μετά τον Αδόλφο Χίτλερ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο Χένρικ Λάινκετ καθόταν ένα βράδυ στο σπίτι του όταν άνοιξε την τηλεόραση και έπεσε πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Χίμλερ, του ανθρώπου που ηγήθηκε του Ολοκαυτώματος και οργάνωσε το σχέδιο της «Τελικής Λύσης». Η ιστορία του τράβηξε τόσο το ενδιαφέρον, που αποφάσισε να ψάξει περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, παρατήρησε κάτι παράξενο: η ερωμένη του Χίμλερ, Χέντβιχ Πότχαστ, έμοιαζε καταπληκτικά με τη δική του γιαγιά και, επιπλέον, είχαν την ίδια ημερομηνία γέννησης και θανάτου.

Η Πότχαστ, που υπήρξε φανατική ναζί και εργαζόταν στα κεντρικά της Γκεστάπο, γνώρισε τον Χίμλερ λίγο μετά την άνοδο του καθεστώτος στην εξουσία. Το 1940 ξεκίνησαν μια πενταετή σχέση, ενώ ο Χίμλερ ήταν ήδη παντρεμένος με τη Μαργκαρέτε Μπόντεν. Πιστός στην ιδέα της «διάδοσης της Άριας φυλής», απέκτησε μαζί της δύο παιδιά, έναν γιο, τον Χέλγκε, και μια κόρη, τη Νανέτ-Ντοροθέα.

Μετά την αυτοκτονία του Χίμλερ, έναν μήνα μετά τον θάνατο του Χίτλερ, η Πότχαστ παντρεύτηκε έναν επιχειρηματία, τον Χανς Σταεκ, του οποίου το επώνυμο πήραν και τα παιδιά της. Η κόρη της, Νανέτ-Ντοροθέα, ήταν η μητέρα του Λάινκετ. Ο ιερέας ανακάλυψε την αλήθεια μόνος του, μετά από χρόνια σιωπής της οικογένειας. Έπειτα από έρευνα στα αρχεία, εντόπισε το πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας του, όπου ο Χίμλερ αναφερόταν ως πατέρας της.

«Αν μπορούσα να τον αναστήσω, θα τον άρπαζα και θα του έδινα ένα καλό χαστούκι», είπε συγκλονισμένος ο Λάινκετ στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel. «Ξαφνικά, είσαι ο εγγονός ενός δολοφόνου μαζικού εγκλήματος».

Το σκοτεινό προφίλ μιας κατά τ’ άλλα «γλυκιάς ηλικιωμένης γυναίκας» και το σπίτι με τα αδιανόητα μυστικά

Ο ίδιος περιέγραψε τη γιαγιά του ως «μια γλυκιά ηλικιωμένη γυναίκα» που του έδινε σοκολάτες όταν την επισκεπτόταν στο Μπάντεν-Μπάντεν και την αποκαλούσε «Μούτι». Ωστόσο, οι φήμες που περιβάλλουν τη Χέντβιχ Πότχαστ σκιαγραφούν ένα πολύ πιο σκοτεινό προφίλ.

Ο γιος του προσωπικού βοηθού του Χίτλερ, Μάρτιν Μπόρμαν, είχε ισχυριστεί ότι η Πότχαστ διατηρούσε στο σπίτι της ένα αντίτυπο του Ο Αγών μου (Mein Kampf) δεμένο με ανθρώπινο δέρμα. Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, ακόμα και τα τραπέζια και οι καρέκλες της ήταν φτιαγμένα από ανθρώπινα μέλη.

«Πώς θα μπορούσε η γιαγιά μου να αγαπήσει ένα τέτοιο τέρας;» αναρωτήθηκε ο Λάινκετ, δηλώνοντας ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να πάρει απαντήσεις, αφού η Πότχαστ πέθανε το 1994 και η μητέρα του το 2019. Ο ιερέας αποκάλυψε επίσης ότι αναρωτήθηκε γιατί οι γονείς του τον ονόμασαν Χένρικ, ένα όνομα σχεδόν ταυτόσημο με του διαβόητου παππού του, υποψιαζόμενος πως ίσως ήταν ένας κρυφός φόρος τιμής.

Ο Χίμλερ, μετά την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας στους Συμμάχους, προσπάθησε να διαφύγει μεταμφιεσμένος σε απλό στρατιώτη με το όνομα Χάινριχ Χίζινγκερ. Συνελήφθη από τους Βρετανούς στις 22 Μαΐου 1945. Την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια ιατρικού ελέγχου σε στρατόπεδο κράτησης, δάγκωσε και έσπασε μια κρυμμένη κάψουλα κυανίου μέσα στο στόμα του.

Ήταν 11:14 το βράδυ. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο άνθρωπος που ευθυνόταν για τον θάνατο εκατομμυρίων πέθανε με φρικτό τρόπο, αφήνοντας πίσω του μια οικογένεια σημαδεμένη για πάντα από την πιο σκοτεινή κληρονομιά της Ιστορίας.