Με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Γεραπετρίτης συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογό του για τις διμερείς σχέσεις της χώρας με την Τουρκία και για τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, για τη σημασία της εκεχειρίας στη Γάζα και για το σχέδιο της ειρήνης στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για τη θέση της Ελλάδας αναφορικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και την προσήλωσή της στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης.

📍Luxembourg #FAC | Minister of Foreign Affairs, George Gerapetritis, met with the Minister of Foreign Affairs of Türkiye @HakanFidan



📍Λουξεμβούργο #ΣΕΥ | Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan pic.twitter.com/1yDZwuIOPp — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2025

Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης.

Οι υπουργοί Εξωτερικών αναφέρθηκαν ακόμη στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης πέντε παράκτιων χωρών της περιοχής -πολυμερές σχήμα 5Χ5- και τόνισε πως η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου σχήματος συνεργασίας καθίσταται χρήσιμη λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων παγκοσμίως.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στα κατεχόμενα και την επικείμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.