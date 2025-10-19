Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει την έντονη αδυναμία που έχει στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Με αφορμή λοιπόν τις «μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις» που πραγματοποιήθηκαν χθες κατά της «αυταρχικής διακυβέρνησης» του Τραμπ από το κίνημα No Kings, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε ένα νέο βίντεο 21 δευτερολέπτων στο Truth Social -προϊόν τεχνητής νοημοσύνης- όπου εμφανίζεται ως βασιλιάς, πιλοτάρει ένα μαχητικό αεροσκάφος και να «βομβαρδίζει» τους διαδηλωτές με περιττώματα.

Δείτε το βίντεο:

Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.



This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025

Υπενθυμίζεται ότι χθες χιλιάδες διαδηλωτές όλων των ηλικιών κατέβηκαν στους δρόμους πόλεων και κωμοπόλεων σε όλη τη χώρα, στη βάση πρόσκλησης της οργάνωσης‑ομπρέλας «No Kings» (Όχι Βασιλιάς), κατηγορώντας τον Τραμπ για αυταρχικές, κατά την άποψή τους, πολιτικές.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις σε περίπου 2.700 πόλεις και δήμους – εκατοντάδες παραπάνω σημεία από προηγούμενη κινητοποίηση που είχε γίνει τον Ιούνιο.

Πολλοί εκφράζουν τον φόβο ότι η δημοκρατία δέχεται επίθεση στις ΗΠΑ, λιγότερο από εννέα μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Άλλοι φέρουν πανό με συνθήματα όπως «Όχι Βασιλιάς. Κανείς υπεράνω του νόμου» ή «Δημοκρατία όχι δικτατορία».

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, περίπου 100.000 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της πόλης· ανέφεραν ότι δεν σημειώθηκαν ταραχές και δεν έγιναν συλλήψεις.

Ένας εθελοντής είπε σε δημοσιογράφο ότι στην Τάιμς Σκουέρ το πλήθος κάλυπτε ολόκληρο τον δρόμο προς τα νότια μέχρι τη Γιούνιον Σκουέρ – απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

Thousands of Americans gather outside the US Capitol building in Washington DC as part of the anti-Trump 'No Kings' march.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpigtxM pic.twitter.com/gs4mRW2WUj — PressTV Extra (@PresstvExtra) October 18, 2025

«Φοβάμαι ότι δεν θα θέλει να φύγει από την εξουσία», δήλωσε ο Ντάνιελ Γουντ, ένας συνταξιούχος της Νέας Υόρκης που συμμετείχε στη διαδήλωση στο Μανχάταν, εκφράζοντας «μεγάλη ανησυχία», και πρόσθεσε ότι εξοργίστηκε με τους υποστηρικτές του προέδρου, που όπως είπε, κατηγορούν τους διαδηλωτές ότι προωθούν «το μίσος για την Αμερική».

«Είναι ακριβώς το αντίθετο! Υπερασπιζόμαστε τις θεμελιώδεις αρχές της Αμερικής, η οποία θεμελιώθηκε ενάντια στο να έχει βασιλιά, πάνω στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης», τόνισε.

Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν επίσης στην Ουάσινγκτον, τη Βοστώνη, την Ατλάντα, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και πολλές άλλες πόλεις. Στο Πίτσμπουργκ, στην Πενσιλβάνια, χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa.

Επιπλέον, συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε μικρότερες πόλεις όπως η Βηθεσδά στο Μέριλαντ, και στην κομητεία Σαρασότα στη Φλόριντα.

Απόσπασμα του CNN ανέφερε ότι μία γυναίκα συνελήφθη στη Νότια Καρολίνα αφού σημάδεψε διαδηλωτές με όπλο καθώς περνούσε από ενημέρωση.

🚨 BREAKING: This is No Kings in ATLANTA, Georgia – a city where the largest racial demographic by far is black people…



…white.



90%+ of the crowd is white, filled with retirees.



Every single freaking time. pic.twitter.com/l7NOIGjaKK — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 18, 2025

Στην ιστοσελίδα του κινήματος «No Kings» αναφέρεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ «στέλνει μασκοφόρους» των δυνάμεων της τάξης στους δρόμους, τρομοκρατώντας κοινότητες και προχωρώντας σε συλλήψεις χωρίς εντάλματα. Το κίνημα κατηγορεί τον πρόεδρο ότι θέτει σε κίνδυνο τις εκλογές, διαλύει τα μέτρα προστασίας για την υγεία και το περιβάλλον και επιτρέπει στους δισεκατομμυριούχους να πλουτίζουν ενώ πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

«Ο πρόεδρος νομίζει ότι η εξουσία του είναι απόλυτη», αναφέρει η ανακοίνωση. «Όμως στην Αμερική, δεν έχουμε βασιλιάδες».

Ο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απέρριψαν τον χαρακτηρισμό. «Λένε ότι αναφέρονται σε μένα ως βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News την Παρασκευή.

Η Crowd Counting Consortium του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ εξέδωσε ανακοίνωση ότι οι διαδηλώσεις είναι «πολύ πιο συχνές» στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, που άρχισε στα τέλη Ιανουαρίου, απ’ ό,τι στην πρώτη.

Τον Ιούνιο, εκατομμύρια πολίτες είχαν συμμετάσχει σε διαμαρτυρίες που πραγματοποίησε το «No Kings», σε μια από τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.