Ο Ισραηλινός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι αργά το βράδυ του Σαββάτου (18/10) παρέλαβε από τη Χαμάς τις σορούς δύο ομήρων.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει από τη νότια Λωρίδα της Γάζας τα φέρετρα στα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την καθοδήγηση ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Η Χαμάς δεν κατονόμασε τους ομήρους των οποίων τις σορούς παρέδωσε.