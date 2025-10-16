Ισραήλ και Χαμάς αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα, εν μέσω εντάσεων γύρω από τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στο κατεστραμμένο έδαφος, την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων από την ένοπλη ομάδα και νέα θύματα από πυρά Ισραηλινών κοντά σε νέες στρατιωτικές θέσεις.

Διπλωμάτες της περιοχής και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επιδιώξει να μειώσουν τη σημασία των κατηγοριών, υπογραμμίζοντας ότι η Χαμάς και το Ισραήλ φαίνεται να παραμένουν δεσμευμένοι στην εκεχειρία που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει ότι η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η μάχη «δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Κατά την ομιλία του σε επίσημη τελετή για τους πεσόντες στρατιώτες κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ θα επιτύχει όλους τους πολεμικούς του στόχους και ότι οι εχθροί του έχουν «μάθει ότι όποιος σηκώνει χέρι εναντίον του θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

Κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας, η Χαμάς επέστρεψε τους τελευταίους 20 επιζώντες ομήρους στο Ισραήλ, αλλά παρέδωσε μόνο εννέα από τους 28 νεκρούς ομήρους, αναφέροντας ότι απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την ανάκτηση των υπολοίπων από τα ερείπια της Γάζας.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι απορρίπτουν τον ισχυρισμό, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας, ενώ Αμερικανοί σύμβουλοι που εργάζονται για την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο Ερυθρός Σταυρός, ανέφεραν ότι οι πρακτικές δυσκολίες ανάκτησης των σορών των ομήρων εν μέσω της καταστροφής από την επίθεση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του 24μηνου πολέμου είναι πολύ σημαντικές.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, λέγοντας ότι τουλάχιστον 24 άτομα έχουν σκοτωθεί από πυρά από την Παρασκευή, και ανέφερε ότι μια λίστα με τέτοιες παραβιάσεις παραδόθηκε σε μεσολαβητές. «Το κράτος-κατακτητής εργάζεται μέρα νύχτα για να υπονομεύσει τη συμφωνία μέσω των παραβιάσεών του στο έδαφος», δήλωσε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα, αλλά προηγουμένως είχε δηλώσει ότι ορισμένοι Παλαιστίνιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις να μην πλησιάζουν τις θέσεις εκεχειρίας του Ισραήλ και οι δυνάμεις «άνοιξαν πυρ για να απομακρύνουν την απειλή».

Παλαιστίνιοι ιατρικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας πολίτης σκοτώθηκε από επίθεση drone κοντά στο Χαν Γιουνίς. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε οποιαδήποτε επιδρομή με drone στη νότια Γάζα την Πέμπτη.

Τα περάσματα για την ανθρωπιστική βοήθεια

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι το πέρασμα Ράφα από τη Γάζα προς την Αίγυπτο, που θεωρείται κρίσιμο από ανθρωπιστικές οργανώσεις για την παροχή επαρκούς βοήθειας, θα ανοίξει «σε μεταγενέστερο στάδιο» και όχι την Πέμπτη όπως είχε προγραμματιστεί.

Εκπρόσωπος της Cogat, του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα Παλαιστινιακά εδάφη, υποστήριξε ότι το πέρασμα στη Ράφα θα παραμείνει κλειστό για βοήθεια στο μέλλον, αν και θα επιτρέπεται μεμονωμένη διέλευση. «Πρέπει να τονιστεί ότι ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα περάσει από το πέρασμα στη Ράφα. Αυτό δεν συμφωνήθηκε ποτέ σε κανένα στάδιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω άλλων περασμάτων.

Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ περιλαμβάνει «πλήρη βοήθεια» στη Γάζα, όπου κηρύχθηκε λιμός σε ορισμένες περιοχές τον Αύγουστο, καθώς και την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών.

Εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γάζα δήλωσαν ότι οι περιορισμοί του Ισραήλ στη βοήθεια, προφανώς για να ασκήσει πίεση στη Χαμάς, ισοδυναμούν με «συλλογική τιμωρία».

«Αγκάθι» η επιστροφή των σορών

Αξιωματούχοι της περιοχής ανέφεραν στο Guardian ότι αναμένουν οι πρώτες μέρες και εβδομάδες της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε από τη Χαμάς και το Ισραήλ να είναι «τεντωμένες» και «ανήσυχες», με βασικά ζητήματα τη βοήθεια και την επιστροφή των σορών των ομήρων. Πολλά από τα πιο δύσκολα ζητήματα του σχεδίου Τραμπ δεν έχουν ακόμα συζητηθεί πλήρως από τις διαπραγματευτικές ομάδες.

Από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας που διαπραγματεύτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, η Χαμάς απελευθέρωσε 20 επιζώντες ομήρους σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατουμένους και συλληφθέντες που απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές. Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται 1.700 Παλαιστίνιοι που είχαν συλληφθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου και κρατούνταν χωρίς κατηγορία.

Ανώτερος Αμερικανός σύμβουλος δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι η ανάκτηση των σωμάτων από τη Γάζα ήταν δύσκολη, καθώς η περιοχή έχει «συντριβεί». Η Τουρκία, ένας από τους βασικούς μεσολαβητές της συμφωνίας, ήταν σε συνομιλίες για να παρέχει ειδικούς στην ανάκτηση σωμάτων στη Γάζα.

Η συμφωνία εκεχειρίας απαιτεί επίσης από το Ισραήλ να επιστρέψει τις σορούς 360 Παλαιστίνιων. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι παρέλαβε ακόμη 30 σορούς Παλαιστίνιων την Πέμπτη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 120 από την περασμένη Παρασκευή. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Νάσερ δήλωσαν ότι τα σώματα έφεραν σημάδια βασανιστηρίων και εκτελέσεων, όπως δεμένα χέρια, κουκούλες και τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι.

«Σχεδόν όλοι ήταν με δεμένα μάτια, δεμένα χέρια και είχαν σφαίρες ανάμεσα στα μάτια. Σχεδόν όλοι είχαν εκτελεστεί», δήλωσε ο Δρ Αχμέντ αλ-Φάρα, επικεφαλής της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Νάσερ στο Χαν Γιουνίς.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν τηρήσει το μέρος της συμφωνίας. «Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις πω τη λέξη. Αν μπορούσε να μπει και να τους δώσει, θα το έκανε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι σοροί των δύο ομήρων που επιστράφηκαν στο Ισραήλ την Τετάρτη το βράδυ από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκαν ως Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχάμαντ αλ-Ατρας.

Η Χάιμαν, graffiti artist από τη Χάιφα, ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Nova και η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα. Το σώμα του Σερζάντ Μαζ Ατρας, 39 ετών στρατιώτη βεδουίνικης καταγωγής που σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, μεταφέρθηκε επίσης στα παλαιστινιακά εδάφη.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι μέρος της σκληρής ρητορικής από Ισραηλινούς αξιωματούχους στοχεύει πολιτικούς αντιπάλους στο Ισραήλ, όπου αναμένεται εκλογή εντός ενός έτους αλλά πιθανότατα νωρίτερα.

Ο υπερσυντηρητικός υπουργός εθνικής ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, αντίπαλος της συμφωνίας εκεχειρίας, δήλωσε στο X ότι η παράδοση βοήθειας είναι «ντροπή» και κατηγόρησε τη Χαμάς για ψέματα σχετικά με την επιστροφή των σορών των ομήρων.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει επίσης ότι η επόμενη φάση της ανακωχής απαιτεί από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα και να παραδώσει την εξουσία, κάτι που μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί. Η ομάδα έχει ξεκινήσει εκκαθαρίσεις ασφαλείας, επιδεικνύοντας τη δύναμή της στη Γάζα μέσω δημόσιων εκτελέσεων και συγκρούσεων με τοπικές φατρίες.