Σχεδόν τρία χρόνια μετά τις σοκαριστικές καταγγελίες δύο διδύμων εφήβων στο Τέξας για δέσιμο, υποσιτισμό και βασανιστήρια, η μητέρα τους κρίθηκε ένοχη. Οι ενόρκοι της κομητείας Χάρις αποφάσισαν γρήγορα, μέσα σε μόλις μία ώρα, καταδικάζοντάς την για δύο κατηγορίες «ενδεχόμενου σοβαρού τραυματισμού από επιθετική πράξη», έπειτα από τις συγκλονιστικές καταθέσεις των παιδιών

Η καταδίκη της 43χρονης Ζαϊκία Ντάνκαν είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη, σχεδόν τρία χρόνια μετά την ημέρα που το Γραφείο Σερίφη της κομητείας Χάρις ανταποκρίθηκε σε αίτημα ευημερίας για δύο 15χρονα, τα οποία είπαν σε γείτονα ότι μόλις είχαν «δραπετεύσει από το σπίτι της μητέρας τους», σύμφωνα με έγγραφο πιθανού αιτίου που επικαλείται το Law&Crime.

Συγκλονίζουν οι δηλώσεις των παιδιών

«Τα δίδυμα αδέλφια ήταν καλυμμένα με μώλωπες, ήταν ξυπόλητα και μερικώς ντυμένα», αναφέρει το έγγραφο, όταν η αστυνομία έφτασε περίπου στις 5:30 π.μ. στις 18 Οκτωβρίου 2022. Επιπλέον, «δήλωσαν ότι πεινούσαν». Η αστυνομία παρατήρησε επίσης ότι τα παιδιά είχαν γρατσουνιές στους καρπούς τους, «συμβατές με δέσιμο με χειροπέδες», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την ιστορία τους.

Στη δίκη, τα δίδυμα, που πλέον είναι 18 ετών, κατέθεσαν εναντίον της μητέρας τους, αν και και τα δύο τόνισαν ότι εξακολουθούν να την αγαπούν. Η κόρη μίλησε σχεδόν ψιθυριστά, σύμφωνα με το Houston Chronicle, αδυνατώντας ακόμη και να πει ότι τη μισούσε. Ανέφερε ότι αποφάσισε να δραπετεύσει με τον αδερφό της επειδή ήταν κουρασμένη από το «να την κλείνουν μέσα και να την χτυπούν». Ο αδερφός περιέγραψε πιο αναλυτικά τα βασανιστήρια που ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν.

«Μας είπε να σταματήσουμε να τη φωνάζουμε μαμά», είπε στο δικαστήριο, σύμφωνα με την εφημερίδα, και εξήγησε ότι τους κρατούσαν σε ένα πλυσταριό με χειροπέδες και τους έδιναν μόνο σακούλες σκουπιδιών για να φορούν για μήνες. Είπε ότι πίστευε πως η μητέρα τους «τους μισούσε».

Όσον αφορά το φαγητό και το νερό, ο νεαρός είπε ότι η μόνη επιλογή τους ήταν «κοκτέιλ νερού, χλωρίνης και δικού τους ούρου από τον κουβά της σφουγγαρίστρας», ενώ το φαγητό «έπεφτε στο πάτωμα και μερικές φορές ψεκάζονταν με χλωρίνη». Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε επίσης ότι η μητέρα τους κάποτε έριξε καθαριστικό φούρνου στο στόμα τους και σφίγγοντας ξανά τις χειροπέδες τους όταν ανακάλυψε ότι είχαν δραπετεύσει και ψάχνανε για φαγητό στους κάδους των γειτόνων. Τα δίδυμα βρίσκονταν υπό συνεχή παρακολούθηση από κάμερες στο πλυσταριό.

Τα παιδιά ήταν δεμένα με χειροπέδες

Ο γείτονας που ανταποκρίθηκε στην πρώτη έκκληση των παιδιών το 2022 κατέγραψε τη στιγμή με το βίντεο από την πόρτα, δείχνοντας τα παιδιά μερικώς ντυμένα να ρωτούν «Μπορείτε να μας βοηθήσετε;», ενώ κρατούσαν τις χειροπέδες από τις οποίες ισχυρίζονταν ότι είχαν δραπετεύσει. Ο αδερφός ήταν χωρίς μπλούζα, ενώ η αδερφή φορούσε μια «γκρι πλαστική σακούλα τροφίμων γύρω από το λαιμό της που είπε ότι χρησιμοποίησε σαν μπλούζα».

Τα παιδιά δήλωσαν ότι δεν είχαν φάει για μία εβδομάδα και ισχυρίστηκαν ότι «η μητέρα τους τους κρατούσε κλειδωμένους στο πλυσταριό, γυμνούς, δεμένους με χειροπέδες και ζιπ-ταϊ από τους αστραγάλους», πρόσθεσε η γυναίκα, νοσοκόμα ΜΕΘ, που τράβηξε φωτογραφίες των κοψιμάτων στους καρπούς τους και τις κοινοποίησε στα μέσα.

Το έγγραφο συνέχισε να περιγράφει κάποιες από τις κακοποιήσεις που ισχυρίστηκαν τα παιδιά ότι υπέστησαν από τη μητέρα τους και τον σύντροφό της, Τζόβα Τέρρελ, 30. Ο τότε σύντροφος της Ντάνκαν είχε ήδη παραδεχθεί την ενοχή του για μικρότερη κατηγορία θέσης σε κίνδυνο παιδιού και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης.

Στην αναφορά της η αστυνομία ανέφερε ότι ο καρπός του αγοριού είχε φουσκάλες που αιμορραγούσαν και τα χέρια του ήταν πρησμένα, ενώ η αδερφή είχε παρόμοιους τραυματισμούς στα χέρια και τους καρπούς της. Αυτό ήταν σύμφωνο με την ιστορία τους για το «δέσιμο με χειροπέδες στο ίδιο μαύρο καρότσι που βρισκόταν στο πλυσταριό του σπιτιού».

Τους ανάγκαζε να πίνουν χημικά

Και οι δύο κατήγγειλαν ότι η μητέρα τους τους ανάγκαζε να πίνουν χημικά όπως χλωρίνη και Lysol και ψέκαζε στο στόμα τους καθαριστικό φούρνου Easy-Off αν μιλούσαν πολύ, ενώ τους έριχνε χλωρίνη στο σώμα, συμπεριλαμβανομένων των γεννητικών τους οργάνων. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να θυμηθούν πότε είχαν κάνει τελευταία φορά μπάνιο, λέγοντας ότι είχαν μόνο «πρόσβαση σε κουβά με βρόμικο νερό» και όταν έπρεπε να πάνε στην τουαλέτα έπρεπε να ουρήσουν/αφοδεύσουν πάνω τους. Η αδερφή θυμήθηκε ότι σε μία περίπτωση ο αδερφός της είχε αφοδεύσει και η μητέρα τους τους ανάγκασε να φάνε και να πιούν τα ούρα του.

Τα δίδυμα ισχυρίστηκαν ότι έτρωγαν μόνο ένα σάντουιτς με μουστάρδα ή τουρσί μία έως τρεις φορές την εβδομάδα και έπιναν νερό μέσω της βαλβίδας του πλυντηρίου. Είπαν επίσης ότι η μητέρα τους τους έδινε τακτικά Benadryl για να τους κάνει να κοιμηθούν, με τον νεαρό να ισχυρίζεται ότι του έδωσαν μία φορά 24 δισκία, προκαλώντας κρίση επιληψίας.

Η απόδραση τους φέρεται να έγινε όταν τα δίδυμα, δεμένα πλάτη με πλάτη, κατάφεραν να βγουν από το πλυσταριό και να βρουν την τσάντα της μητέρας τους. Ο αδερφός πήρε το κλειδί των χειροπεδών από μέσα και το έκρυψε κάτω από τη γλώσσα του.

Όταν η αστυνομία εντόπισε το σπίτι των διδύμων – τα παιδιά είχαν μετακομίσει πρόσφατα και δεν ήξεραν πλέον την ακριβή διεύθυνση, μετά από πολλές κρούσεις σε γείτονες – ούτε η Ντάνκαν ούτε ο Τέρρελ ήταν εκεί, ούτε και τα άλλα πέντε παιδιά της Ντάνκαν. Εκδόθηκε Amber Alert για τους γονείς και τελικά εντοπίστηκαν στη Λουιζιάνα. Τα άλλα πέντε παιδιά θεωρήθηκαν «ασφαλή» και τέθηκαν υπό την προστασία της Υπηρεσίας Προστασίας Παιδιών (CPS). Η CPS στο Τέξας δήλωσε ότι δεν είχε επαφή με την οικογένεια, ενώ η Λουιζιάνα ήταν ήδη εξοικειωμένη με την οικογένεια.

Στο δικαστήριο, οι εισαγγελείς παρέθεσαν παλαιότερα στοιχεία που έδειχναν ότι η Ντάνκαν είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για κακοποίηση των διδύμων στη Λουιζιάνα το 2012, όταν ήταν πέντε ετών, με έξι σελίδες παρόμοιων καταγγελιών για ψεκασμό χημικών στο στόμα των παιδιών και αναγκαστική κατανάλωση χλωρίνης, μια δεκαετία πριν η οικογένεια μετακομίσει στο Τέξας.